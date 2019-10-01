На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

КИЕВ, 1 окт - РИА Новости. Более 100 населенных пунктов в пяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 30 сентября на 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в пяти областях", - говорится в сообщении.

В частности, во Львовской области без света остались 55 населенных пунктов, в Тернопольской – 18, Волынской – 12, Киевской – девять и Житомирской – восемь.