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РИА Новости

В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

08:11 01.10.2019 (обновлено: 08:12 01.10.2019)
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© Фото : сайта Дирекции КЗС ПетербургаКомплекс защитных сооружений от наводнений Петербурга. Архивное фото
Комплекс защитных сооружений от наводнений Петербурга. Архивное фото
© Фото : сайта Дирекции КЗС Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли во вторник утром в связи с возможным подъемом уровня воды до опасных значений, говорится в сообщении Дирекции КЗС.
Ранее сообщалось, что синоптики прогнозировали в Петербурге 1 октября сильные дожди, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы до 24 метров в секунду.
"Для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге 1 октября 2019 года задействован Комплекс защитных сооружений. Затворы КЗС начали движение на закрытие водопропускных отверстий в 06.30 мск. Затвор судопропускного сооружения С-1 встал на порог судоходного канала и занял положение "закрыто" в 07.12 мск. Движение нагонной воды со стороны Финского залива к Санкт-Петербургу остановлено", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что предварительное время открытия затворов КЗС в 14.00 мск вторника. Время открытия может быть изменено в зависимости от гидрологической обстановки.
Как сообщает ГУМЧС по Санкт-Петербургу, совместное решение ГУМЧС и дирекции Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений о закрытии затворов КЗС было принято ночью. Это связано с усилением ветра и неблагоприятным прогнозом синоптиков о возможном подъеме уровня воды до опасных значений (до плюс 160-170 сантиметров).
ГУМЧС по Санкт-Петербургу призывает горожан и гостей города соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях.
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