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РИА Новости

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с 70-летием образования Китая

07:41 01.10.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 1 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с национальным праздником - Днем провозглашения КНР, отметив, что Минск и Пекин на нынешнем этапе могут с гордостью продемонстрировать миру многочисленные плоды двустороннего сотрудничества, сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил председателя КНР Си Цзиньпина и дружественный народ этой страны с национальным праздником - Днем провозглашения Китайской Народной Республики", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в поздравлении Лукашенко отметил значительную динамику взаимодействия Минска и Пекина в политической, экономической и многих других областях. "Отношения между нашими государствами последовательно выходят на очередной исторический этап, который будет наполнен новыми событиями и практическими результатами… В Беларуси искренне ценят дружбу, доверие и уважение, которые нерушимыми узами скрепляют наши народы. Сегодня мы можем с гордостью продемонстрировать миру многочисленные плоды двустороннего сотрудничества", - указал президент.
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Он также выразил мнение, что за 70 лет своей новой истории Китай достиг выдающихся успехов в экономическом развитии, повышении благосостояния граждан. Глава республики считает, что достижения этой страны "заслуживают самой высокой оценки и вызывают восхищение".
"В условиях нарастающего числа международных вызовов ваша страна эффективно продвигает модель мирного развития и сотрудничества на основе принципов всеобщей выгоды, недискриминации, равноправия. Приумножая опыт и усилия прошлых поколений, китайский народ неуклонно приближается к осуществлению мечты о Великом возрождении китайской нации", - добавил Лукашенко.
Глава белорусского государства пожелал председателю КНР и его семье крепкого здоровья и успехов, а гражданам страны - дальнейшего прогресса и процветания.
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
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Китай представил новую сверхзвуковую баллистическую крылатую ракету
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