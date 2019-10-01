Южная Корея впервые представила истребители F-35A в День вооруженных сил

СЕУЛ, 1 окт - РИА Новости. Южная Корея впервые представила закупленные у США истребители F-35A на праздновании 71-го Дня вооруженных сил страны на авиабазе в Тэгу, сообщает агентство Южная Корея впервые представила закупленные у США истребители F-35A на праздновании 71-го Дня вооруженных сил страны на авиабазе в Тэгу, сообщает агентство Рёнхап

Всего на мероприятии показали четыре истребителя. Три из них участвовали в демонстрационном полете, еще один лично проинспектировал президент страны Мун Чжэ Ин, который прибыл в Тэгу на вертолете KUH-1 "Сурион", единолично разработанном южнокорейской авиационно-космической корпорацией KAI. Как отмечает агентство, вертолет впервые принял на борт действующего президента.

"Жесткие меры безопасности, предпринимаемые нашими военными, поддерживают диалог и сотрудничество и позволяют нам смело идти к постоянному миру", - сказал Мун в своем обращении во время церемонии.

Всего в мероприятии приняли участие около 2 тысяч военных и более 30 единиц техники.