Южная Корея впервые представила истребители F-35A в День вооруженных сил

СЕУЛ, 1 окт - РИА Новости. Южная Корея впервые представила закупленные у США истребители F-35A на праздновании 71-го Дня вооруженных сил страны на авиабазе в Тэгу, сообщает агентство Рёнхап.
Всего на мероприятии показали четыре истребителя. Три из них участвовали в демонстрационном полете, еще один лично проинспектировал президент страны Мун Чжэ Ин, который прибыл в Тэгу на вертолете KUH-1 "Сурион", единолично разработанном южнокорейской авиационно-космической корпорацией KAI. Как отмечает агентство, вертолет впервые принял на борт действующего президента.
"Жесткие меры безопасности, предпринимаемые нашими военными, поддерживают диалог и сотрудничество и позволяют нам смело идти к постоянному миру", - сказал Мун в своем обращении во время церемонии.
Всего в мероприятии приняли участие около 2 тысяч военных и более 30 единиц техники.
К 2021 году Южная Корея планирует получить 40 истребителей F-35A на сумму 6,1 миллиарда долларов. На данный момент 8 самолетов поступили в распоряжение военных сил страны и используются на стадии тренировок. Сообщается, что к концу года уже 13 истребителей могут заступить на боевое дежурство.
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