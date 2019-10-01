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РИА Новости

Канделаки заступилась за участницу откровенной фотосессии в отделе полиции

06:02 01.10.2019 (обновлено: 12:11 01.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГенеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки во время презентации своей книги "PRO лицо" на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки во время презентации своей книги PRO лицо на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки заступилась за московскую модель, устроившую откровенную фотосессию в Тверском ОВД.

"Если сравнить фотографии с сериалами про нашу милицию, то это не более чем невинная шалость", — написала она в своем Telegram-канале.

В конце сентября СМИ сообщили, что модель и блогер Алина Топилина устроила фотосессию в Тверском отделе ОВД. По информации журналистов, сестра девушки работает в полиции.
В столичном управлении МВД начали проверку.
Полиция
Вчера, 13:38РИА Новости
На Урале полиция проверила размещенные в соцсети откровенные фото тренера
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Тина КанделакиМатч ТВМоскваРоссия
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