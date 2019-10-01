Канделаки заступилась за участницу откровенной фотосессии в отделе полиции

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки заступилась за московскую модель, устроившую откровенную фотосессию в Тверском ОВД.
"Если сравнить фотографии с сериалами про нашу милицию, то это не более чем невинная шалость", — написала она в своем Telegram-канале.
В конце сентября СМИ сообщили, что модель и блогер Алина Топилина устроила фотосессию в Тверском отделе ОВД. По информации журналистов, сестра девушки работает в полиции.
В столичном управлении МВД начали проверку.