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РИА Новости

Отряд боевых кораблей из РФ начал поход по Азиатско-Тихоокеанскому региону

04:42 01.10.2019
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© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанкГвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг"
Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ Варяг
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
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Гвардейский ракетный крейсер ВМФ РФ "Варяг" . Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Отряд кораблей российского Тихоокеанского флота отправился в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщил начальник отдела информационного обеспечении пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.
В отряд вошли флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг", большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев" и средний морской танкер "Печенга".
"(Поход) продлится три месяца", - сказал Воскресенский.
Во время него корабли проведут в море учения и тренировки, а также посетят с деловым визитом иностранные порты.
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