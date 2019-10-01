Отряд боевых кораблей из РФ начал поход по Азиатско-Тихоокеанскому региону

ВЛАДИВОСТОК, 1 окт – РИА Новости. Отряд кораблей российского Тихоокеанского флота отправился в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанский регион, сообщил начальник отдела информационного обеспечении пресс-службы Восточного военного округа по флоту Николай Воскресенский.

Во время него корабли проведут в море учения и тренировки, а также посетят с деловым визитом иностранные порты.