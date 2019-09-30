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РИА Новости

Лавров принял посла США Хантсмана, завершающего работу в Москве

15:59 30.09.2019 (обновлено: 16:07 30.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол США в России Джон Хантсман выступает на Инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России
Посол США в России Джон Хантсман выступает на Инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял посла США в Москве Джона Хантсмана, завершающего свою работу в России, сообщил МИД РФ.
"В ходе беседы затрагивались вопросы нынешнего состояния и перспектив развития российско-американских отношений, а также некоторые актуальные международные проблемы", - сообщили в ведомстве.
Посол США в РФ Джон Хантсман ранее подал президенту Дональду Трампу заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября. Копия письма с прошением об отставке имеется в распоряжении РИА Новости.
Посол США в России Джон Хантсман
25 сентября, 23:37РИА Новости
Хантсман заберет в США валенки, которые надевал после крещенского купания
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Джон ХантсманСергей ЛавровМИД РФРоссияСШАВ мире
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