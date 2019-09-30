Лавров принял посла США Хантсмана, завершающего работу в Москве

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял посла США в Москве Джона Хантсмана, завершающего свою работу в России, сообщил МИД РФ.
"В ходе беседы затрагивались вопросы нынешнего состояния и перспектив развития российско-американских отношений, а также некоторые актуальные международные проблемы", - сообщили в ведомстве.
Посол США в РФ Джон Хантсман ранее подал президенту Дональду Трампу заявление об отставке, дипломат намерен покинуть свой пост 3 октября. Копия письма с прошением об отставке имеется в распоряжении РИА Новости.