Лавров принял посла США Хантсмана, завершающего работу в Москве

Посол США в России Джон Хантсман выступает на Инвестиционной конференции Американской торговой палаты в России

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принял посла США в Москве Джона Хантсмана, завершающего свою работу в России, сообщил МИД РФ.

"В ходе беседы затрагивались вопросы нынешнего состояния и перспектив развития российско-американских отношений, а также некоторые актуальные международные проблемы", - сообщили в ведомстве.