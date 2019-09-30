Косачев прокомментировал идею о переносе штаб-квартиры ООН из США

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. США должны определиться, готовы ли они выполнять свои международные обязательства как страна, на территории которой находится штаб-квартира ООН, и отказаться от санкций, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Несколько членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, в том числе Косачев. После этого ряд российских политиков выступили за перенос штаб-квартиры организации из США.

"Многие спрашивают, поддерживаю ли я идею переноса штаб-квартиры ООН с территории США? На мой взгляд, не совсем корректно в нашей критике визового (точнее – безвизового) произвола США как страны, принимающей участников Генассамблеи ООН, видеть исключительно требование переноса центральных учреждений ООН из этой страны в менее "санкционную", - написал Косачев в Facebook

По мнению политика, ни у кого не будет возражений, если Вашингтон вернется к ответственному поведению и перестанет делать ООН заложником своих внешнеполитических игр. "То есть выбор не столько за международным сообществом, сколько за США: или ООН, или санкции. Вместе просто не получается пока", - отметил он.

Но к международному сообществу в данной ситуации также есть важный посыл, считает Косачев. "Нужно уже перестать воспринимать репрессалии Америки против суверенных государств и их граждан как нечто само собой разумеющееся и естественное, вроде явления природы. Мол, имеют право, что с них взять?" - подчеркнул законодатель.

По его словам, это не международные санкции, одобренные Совбезом ООН, а односторонние шаги сверхдержавы, откровенно пользующейся своим силовым преимуществом в экономике и военной сфере, зависимостью многих других государств от него исключительно для продвижения собственных интересов.

"Всем остальным пора называть вещи своими именами: это право силы, и не сила права и правоты. Да, пока противостоять этому далеко не все могут, хотя пример маленькой Кубы доказывает, что и это возможно. Но уж точно нет смысла молчаливо одобрять это и считать "взбесившийся принтер" американского конгресса, минфина или госдепа, штампующих все новые и новые списки "врагов Америки" со "сталинской" скоростью, нормой", - уверен политик.