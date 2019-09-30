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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Эксперт назвал приоритеты научно-технического сотрудничества РФ и Китая

11:51 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Диагностика и лечение нейрозаболеваний, создание цифровых платформ будущего, разработка новых технологических элементов для мобильных сетей 6G будут приоритетными направлениями сотрудничества РФ и Китая в рамках научно-технического и инновационного сотрудничества на 2020-2021 гг., сказал Sputnik председатель Cовета по науке и инновациям Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Сергей Недорослев.
"Это инициатива по изучению и созданию методик диагностики и терапии нейрозаболеваний, создание российско-китайской лесной технологической платформы, инициатива по изучению и созданию цифровых платформ будущего, инициатива по разработке новых технологических элементов для беспроводных мобильных сетей нового поколения 6G", - сказал Недорослев.
Он также рассказал о результатах прошедшего в Шанхае 24-26 сентября IV Российско-китайского форума "Инвестиции в инновации", основной целью которого в этом году была демонстрация лучших российских и китайских проектов с использованием искусственного интеллекта.
"Рассмотрены перспективы двухстороннего сотрудничества с инновационными территориальными кластерами, возможности для двухсторонней синхронизации науки, образования и бизнеса, государственные меры по привлечению инвесторов и резидентов в российские инновационные научно-технологические центры", - сказал Недорослев.
Город Харбин
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Ежегодный Российско-китайский форум "Инвестиции в инновации" проводится ежегодно с 2016 года, в его работе принимают участие представители госорганов и регионов, университетов, научно-исследовательских и общественных организаций и ассоциаций.
Совет по науке и инновациям Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития содействует развитию научно-технического сотрудничества между Россией и Китаем. С китайской стороны в него входят руководители корпорации ZTE, Qihoo 360, Китайской национальной нефтегазовой корпорации, Госкорпорации гражданской авиации КНР и др.
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