Эксперт назвал приоритеты научно-технического сотрудничества РФ и Китая

14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"

МОСКВА, 30 сен - Проект "Россия-Китай: главное ". Диагностика и лечение нейрозаболеваний, создание цифровых платформ будущего, разработка новых технологических элементов для мобильных сетей 6G будут приоритетными направлениями сотрудничества РФ и Китая в рамках научно-технического и инновационного сотрудничества на 2020-2021 гг., сказал Sputnik председатель Cовета по науке и инновациям Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Сергей Недорослев.

"Это инициатива по изучению и созданию методик диагностики и терапии нейрозаболеваний, создание российско-китайской лесной технологической платформы, инициатива по изучению и созданию цифровых платформ будущего, инициатива по разработке новых технологических элементов для беспроводных мобильных сетей нового поколения 6G", - сказал Недорослев.

Он также рассказал о результатах прошедшего в Шанхае 24-26 сентября IV Российско-китайского форума "Инвестиции в инновации", основной целью которого в этом году была демонстрация лучших российских и китайских проектов с использованием искусственного интеллекта.

"Рассмотрены перспективы двухстороннего сотрудничества с инновационными территориальными кластерами, возможности для двухсторонней синхронизации науки, образования и бизнеса, государственные меры по привлечению инвесторов и резидентов в российские инновационные научно-технологические центры", - сказал Недорослев.

Ежегодный Российско-китайский форум "Инвестиции в инновации" проводится ежегодно с 2016 года, в его работе принимают участие представители госорганов и регионов, университетов, научно-исследовательских и общественных организаций и ассоциаций.