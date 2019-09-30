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РИА Новости

Программа амбассадоров привлечет почти 2 млрд рублей в экономику Петербурга

11:16 30.09.2019 (обновлено: 17:50 30.09.2019)
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© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Вид на Дворцовую площадь и Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Фотохост-агентство/ Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
В 2018 году Петербург первым из городов России дал старт стратегически значимому проекту — программе амбассадоров. Эта программа Конгрессно-выставочного бюро Санкт-Петербурга направлена на поддержку российских членов международных ассоциаций с целью привлечения в город международных отраслевых мероприятий.
Амбассадорами Петербурга стали ведущие эксперты приоритетных отраслей экономики города: медицины, науки, промышленности, развития новых технологий, связи, транспорта и социальной сферы. Их кандидатуры утвердила специальная рабочая группа, которая состоит из представителей госорганов, экспертных сообществ, вузов и научных центров.
В перечень задач амбассадора входят определение потенциальных событий для привлечения их в Санкт-Петербург, презентация города в России и за рубежом и лоббирование заявок на привлечение международных конгрессов и специальных мероприятий, а также содействие в формировании положительного имиджа Северной столицы, повышении деловой, событийной, туристской и инвестиционной привлекательности. "Такая практика широко распространена в мире, по данным Международной ассоциации конгрессов и конференций (ISAA), более 70% случаев проведения крупных форумов в тех или иных городах и странах — прямой результат активности их амбассадоров", - отметил генеральный директор Конгрессно-выставочного бюро Андрей Мацарин.
На данный момент в Петербурге уже подписано 14 соглашений с ведущими отраслевыми экспертами об участии в программе. Планируется, что к 2020 году их количество возрастет до 40.
В числе первых участников программы соглашение с городом подписали президент Российской ассоциации медицинских сестер Валентина Саркисова, хирург-маммолог Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова Антон Телишевский и основатель, генеральный директор Планетария №1 Евгений Гудов. При их содействии в 2019 году в город были привлечены несколько важных конгрессно-выставочных мероприятий.
Так, в марте 2020 года в Петербурге впервые пройдет конференция в рамках глобальной кампании "Сестринское дело сейчас" (Nursing Now). Она соберет более 700 представителей Европейского офиса ВОЗ, Международного совета медицинских сестер, Руководящего комитета Европейского форума, а также ряд правительственных сестер и центров ВОЗ. Свое участие в деловом мероприятии подтвердили президент Международного Совета медицинских сестер Аннет Кеннеди, главная медсестра ВОЗ Элизабет Иро, а также руководители ряда национальных ассоциаций.
В 2022 году город на Неве примет конференцию Международного общества планетариев, в которой примут участие более тысячи специалистов. Это престижное событие мирового уровня, которое проходит раз в два года. Организатором конференции традиционно выступает планетарий, еще не проводивший такого мероприятия. С 1972 года конференция проходила в разных странах, однако Россия впервые выбрана страной-хозяйкой данного события. Конференция пройдет на площадке Планетария №1, который возглавляет еще один участник программы амбассадоров Евгений Гудов.
© Фото : предоставлено Конгрессно-выставочным бюро Санкт-ПетербургаВ 2022 году петербургский Планетарий №1 примет Конференцию Международного общества планетариев
В 2022 году петербургский Планетарий №1 примет Конференцию Международного общества планетариев
© Фото : предоставлено Конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петербурга
В 2022 году петербургский Планетарий №1 примет Конференцию Международного общества планетариев
Помимо этого, Петербург подал еще более десяти заявок с участием амбассадоров по направлениям медицина, культура, урбанистика и так далее.
"Мероприятия, которые в 2019 году привлекли в Северную столицу амбассадоры, могут посетить не менее 14 тысяч делегатов, что аккумулирует более 1,85 миллиарда рублей в экономику города и окажет положительное влияние на развитие культурного, научного и инвестиционного потенциала Петербурга", - добавил Андрей Мацарин.
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