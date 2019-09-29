В Кельне после долгой погони задержали подростков, ограбивших магазин

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Силовики в Кельне после долгой погони задержали пять детей в возрасте от 12 до 14 лет, которые ограбили магазин электроники, сообщила местная полиция.
"Группа ворвалась в магазин электроники на улице Эренштрассе в центре Кельна и украла электротовары", - говорится в сообщении полиции.
Грабителей, уезжающих с места преступления, заметили местные жители, которые и вызвали правоохранителей.
По информации издания Welt, погоня за автомобилем, скорость которого иногда превышала 200 километров в час, продолжалась на протяжении 69 километров.
"Полиция обнаружила автомобиль… Водитель ехал на высокой скорости, постоянно менял полосы движения", - сообщает полиция.
В погоне также был задействован полицейский вертолет. Когда машину грабителей наконец удалось остановить, два подростка попытались скрыться от полиции бегством. Всех детей задержали и доставили в полицейский участок.
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