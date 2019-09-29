Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T04:50Z
https://ria.ru/20190929/1559259350.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152699/85/1526998540_0:0:1201:676_1036x0_80_0_0_64ab17a6f133fab83743cb456cf6bff7.jpg
РИА Новости

В Кельне после долгой погони задержали подростков, ограбивших магазин

21:18 29.09.2019 (обновлено: 04:50 30.09.2019)
1627
© AFP 2019 / Tobias SchwarzСотрудники подразделения спецназа Федеральной полиции Германии
Сотрудники подразделения спецназа Федеральной полиции Германии
© AFP 2019 / Tobias Schwarz
Сотрудники подразделения спецназа Федеральной полиции Германии. Архивное фото
МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Силовики в Кельне после долгой погони задержали пять детей в возрасте от 12 до 14 лет, которые ограбили магазин электроники, сообщила местная полиция.
"Группа ворвалась в магазин электроники на улице Эренштрассе в центре Кельна и украла электротовары", - говорится в сообщении полиции.
Грабителей, уезжающих с места преступления, заметили местные жители, которые и вызвали правоохранителей.
По информации издания Welt, погоня за автомобилем, скорость которого иногда превышала 200 километров в час, продолжалась на протяжении 69 километров.
"Полиция обнаружила автомобиль… Водитель ехал на высокой скорости, постоянно менял полосы движения", - сообщает полиция.
В погоне также был задействован полицейский вертолет. Когда машину грабителей наконец удалось остановить, два подростка попытались скрыться от полиции бегством. Всех детей задержали и доставили в полицейский участок.
Сотрудник полиции. Архивное фото
23 августа 2018, 13:49РИА Новости
В Калининграде задержали подростка, который ограбил торговый центр
22121033
Обсудить 2
КельнВ мире
Рекомендуем
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде в результате ДТП погибли 17 студентов
РИА
Новости
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в отделе полиции
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Сауна
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
Лента
новостей
Подросток за компьютером
"Я скорее умру": пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф упрекнул одну из ядерных держав за неспособность противостоять США
Певец Дима Билан назвал представителя самарской студии инклюзивного творчества фюрером
Билан вновь оконфузился в Самаре
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
В России появился новый документ для приема на работу
Актриса Наталья Бочкарева
Друг Бочкаревой рассказал о ее состоянии после задержания с наркотиками
Дайвер на месте крушения корабля
В США нашли пропавший "корабль-призрак"
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
В МИД пообещали ответ на отказ Sputnik в аккредитации на встречу в Британии
Греческий спецназ
Для подавления бунта мигрантов на Лесбосе направили спецназ
Девушка со смартфоном и банковской картой
Источник рассказал, откуда мошенники воруют телефоны клиентов банков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:07Житель Хакасии получил семь лет колонии за содействие терроризму
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
07:52Один человек ранен на КПП в Донбассе при обстреле ВСУ, заявили в ДНР
Лента новостейМолния