В Кельне после долгой погони задержали подростков, ограбивших магазин

МОСКВА, 29 сен - РИА Новости. Силовики в Кельне после долгой погони задержали пять детей в возрасте от 12 до 14 лет, которые ограбили магазин электроники, сообщила местная полиция.

"Группа ворвалась в магазин электроники на улице Эренштрассе в центре Кельна и украла электротовары", - говорится в сообщении полиции.

Грабителей, уезжающих с места преступления, заметили местные жители, которые и вызвали правоохранителей.

По информации издания Welt , погоня за автомобилем, скорость которого иногда превышала 200 километров в час, продолжалась на протяжении 69 километров.

"Полиция обнаружила автомобиль… Водитель ехал на высокой скорости, постоянно менял полосы движения", - сообщает полиция.