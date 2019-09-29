Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-29T14:53Z
https://ria.ru/20190929/1559252042.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155761/77/1557617708_0:264:2964:1931_1036x0_80_0_0_19648bdb8dfc8a73c3f2b6214adebbb6.jpg
РИА Новости

Глава администрации Гонконга посетит торжества в Пекине

14:53 29.09.2019
140
© РИА Новости / Жанна Манукян / Перейти в фотобанкАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© РИА Новости / Жанна Манукян
Перейти в фотобанк
Акция протеста в Гонконге . Архивное фото
ПЕКИН, 29 сен – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, несмотря на продолжающиеся антиправительственные демонстрации, приедет в Пекин на торжества по случаю 70-летия образования КНР, следует из заявления правительства Гонконга.
"Глава администрации Кэрри Лэм во главе делегации 30 сентября направится в Пекин для участия в мероприятиях по случаю празднования 70-летия образования Китайской Народной Республики", - говорится в опубликованном заявлении.
Участники протеста в Гонконге. 3 августа 2019
5 августа, 07:26РИА Новости
Глава администрации Гонконга не будет уходить в отставку из-за протестов
Отмечается, что в делегации будут более 240 представителей различных сфер общества.
Лэм вернется в Гонконг вечером 1 октября через Шэньчжэнь.
В Пекине на 1 октября запланированы масштабные торжества по случаю 70-летия основания КНР, в том числе и военный парад.
Тем временем гонконгская оппозиция уже объявила о планах провести 1 октября масштабный марш протеста.
300001
Обсудить 0
Кэрри ЛэмПекинГонконгВ мире
Рекомендуем
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Москва и Эр-Рияд подпишут ряд соглашений по туризму в рамках визита Путина
РИА
Новости
Флаги США и Китая
США не планируют проводить делистинг китайских компаний с американских бирж
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи в Сочи.
Путин поздравил главу Туркмении с Днем независимости
Демонстрант на акции протеста в Гонконге, Китай. 31 августа 2019
СМИ: в Гонконге полицейский открыл стрельбу в воздух боевыми патронами
Лента
новостей
Древний город Вавилон
В Ираке включение Вавилона в список Всемирного наследия назвали запоздалым
Коридор в больнице
В Великобритании построят 40 новых больниц за 16 миллиардов долларов
Вид на набережную в Бейрута
В Бейруте сотни митингующих выступают против экономической политики страны
Беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ на Украине
В ЛНР заявили, что ВСУ препятствуют работе беспилотников ОБСЕ в Донбассе
Сотрудник полиции применяет слезоточивый газ во время демонстрации в Гонконге, Китай. 29 сентября 2019
Полиция Гонконга предупредила о новой операции по разгону протестующих
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Главы МИД Армении и Ирана обсудили вопрос участия Роухани в саммите ЕАЭС
Последствия обстрела в Горловке
В ДНР заявили, что часть Горловки осталась без света из-за обстрелов
Флаг Китая
Китай хочет скорее присоединиться к договору о торговле оружием
Посетитель у банкомата
Киргизия попросила Россию увеличить лимиты на денежные переводы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:29Адмирал назвал самую мощную российскую противокорабельную ракету
16:22Силовики обстреляли Горловку, ранен мирный житель, заявили в ДНР
16:15Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
16:09Канцлер Австрии проголосовала на досрочных парламентских выборах
16:07Пушков оценил призывы опубликовать тексты переговоров Зеленского с Путиным
16:07В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
16:01Стали известны подробности задержания Бочкаревой с наркотиками
16:00Министр экономики Франции заявил о проведении проверки атомной отрасли
15:54"Немеют руки и ноги". Ницой устроила скандал из-за русскоязычного таксиста
15:53Худрук Александринского театра прокомментировал увольнение актера Деля
15:52В Киеве прошел марш памяти трагедии в Бабьем Яру
15:44В ЛНР назвали темы переговоров политической подгруппы по Донбассу в Минске
15:43В ДНР заявили об обнаружении взрывного устройства в Макеевке
15:43В Сиднее и на Тайване прошли митинги в поддержку гонконгских протестующих
15:31В Москве начался митинг в поддержку фигурантов "московского" дела
15:27Шеремет: Киеву придется возобновить пассажирские перевозки в Крым
15:26Аксенов принес соболезнования в связи со смертью экс-президента Крыма
15:24В Башкирии после жесткой посадки дельтаплана пострадала женщина
15:14Египетские силовики ликвидировали 15 боевиков на севере Синая
15:13Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Лента новостейМолния