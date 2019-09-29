Глава администрации Гонконга посетит торжества в Пекине

ПЕКИН, 29 сен – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, несмотря на продолжающиеся антиправительственные демонстрации, приедет в Пекин на торжества по случаю 70-летия образования КНР, следует из заявления правительства Гонконга.

"Глава администрации Кэрри Лэм во главе делегации 30 сентября направится в Пекин для участия в мероприятиях по случаю празднования 70-летия образования Китайской Народной Республики", - говорится в опубликованном заявлении.

Отмечается, что в делегации будут более 240 представителей различных сфер общества.

Лэм вернется в Гонконг вечером 1 октября через Шэньчжэнь.

В Пекине на 1 октября запланированы масштабные торжества по случаю 70-летия основания КНР, в том числе и военный парад.