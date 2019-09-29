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РИА Новости
Война в Сирии

Присутствие пяти армий в Сирии угрожает ее суверенитету, заявил Педерсен

12:16 29.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСпецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен
Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. Архивное фото
ООН, 29 сен – РИА Новости. Присутствие пяти различных армий в Сирии угрожает ее суверенитету и территориальной целостности, в конечном итоге вся территория страны должна оказаться под контролем сирийского правительства, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.
"Я очень обеспокоен тем фактом, что на территории Сирии действуют пять различных армий. Очевидно, что это угрожает суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии", - сказал Педерсен, добавив, что это также влияет на ситуацию в регионе.
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"Все мы желаем, чтобы необходимость в нахождении там иностранных армий отпала. Так что нам необходимо сконцентрироваться на политическом треке и чтобы мы оказались в ситуации, когда правительство Сирии будет полностью контролировать всю свою территорию", - добавил он.
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Война в СирииГейр ПедерсенВойна в СирииСирияООНВ мире
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