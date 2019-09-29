Присутствие пяти армий в Сирии угрожает ее суверенитету, заявил Педерсен

ООН, 29 сен – РИА Новости. Присутствие пяти различных армий в Сирии угрожает ее суверенитету и территориальной целостности, в конечном итоге вся территория страны должна оказаться под контролем сирийского правительства, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель генсека ООН по САР Гейр Педерсен.

"Я очень обеспокоен тем фактом, что на территории Сирии действуют пять различных армий. Очевидно, что это угрожает суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирии", - сказал Педерсен, добавив, что это также влияет на ситуацию в регионе.