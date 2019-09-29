В Казани наградили победителей школьного хакатона

МОСКВА, 29 сен – РИА Новости. В МВЦ “Казань Экспо” подведены итоги школьного хакатона, который проходил в рамках финала всероссийского конкурса “Цифровой прорыв”. В соревновании приняли участие около 500 учащихся 8-11 классов школ Татарстана. Победителями стали 14 команд. Призовой фонд школьного хакатона составил 550 000 рублей. Участники получили сертификаты на курсы по программированию и призы от партнеров.

“Я очень горжусь, что у нас в России такая талантливая, яркая и активная молодежь. Уверен, что вы в будущем будете управлять крупнейшими технологическими компаниями в России”, – отметил заместитель генерального директора АНО “Россия – страна возможностей” Владислав Даванков.

Школьники соревновались в двух возрастных номинациях – “Юниоры” (8-9 класс) и “Профиль” (10-11 класс) по направлениям “Админтрек”, “Бизнестрек”, “Роботрек” и “Кодтрек”. Для выполнения заданий от участников требовался опыт работы с программным обеспечением для профилактики компьютеров; навыки программирования на языках, включенных во Всероссийскую олимпиаду школьников по информатике, в том числе предназначенных для программирования роботов, а также понимание принципов автоматизации бизнеса.

“Для нас это пилотный проект, который стал очень успешным опытом. Из пятисот участников около десяти ранее участвовали в хакатонах. В будущем мы хотим, чтобы каждый школьник, увлеченный ИТ, смог с помощью “Цифрового прорыва” стать хакатонщиком и открыть для себя двери перспективной профессии – ИТ-специалиста”, – подчеркнул руководитель конкурса “Цифровой прорыв” Олег Мансуров.