Телеканал "Россия" изменит программу вещания в память о Марке Захарове

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Телеканал "Россия" внесёт изменения в программу в память о режиссере Марке Захарове, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.
Вчера, 13:54КультураБиография Марка Захарова
"Сегодня в эфире будут показаны фильм Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен" и выпуск программы "Белая студия". Великому мастеру будет посвящен и специальный выпуск сегодняшней программы "Привет, Андрей", - рассказали в пресс-службе.
Руководитель театра "Ленком", выдающийся российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу. В списке его самых успешных работ - спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось". Многие ленты Захарова, среди которых "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.