Телеканал "Россия" изменит программу вещания в память о Марке Захарове

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Телеканал "Россия" внесёт изменения в программу в память о режиссере Марке Захарове, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.

"Сегодня в эфире будут показаны фильм Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен" и выпуск программы "Белая студия". Великому мастеру будет посвящен и специальный выпуск сегодняшней программы "Привет, Андрей", - рассказали в пресс-службе.