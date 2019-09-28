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РИА Новости

Телеканал "Россия" изменит программу вещания в память о Марке Захарове

15:45 28.09.2019 (обновлено: 16:09 28.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий МельниковХудожественный руководитель театра "Ленком" Марк Захаров
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Телеканал "Россия" внесёт изменения в программу в память о режиссере Марке Захарове, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВГТРК.
Художественный руководитель театра Ленком Марк Захаров
Вчера, 13:54Культура
Биография Марка Захарова
"Сегодня в эфире будут показаны фильм Марка Захарова "Тот самый Мюнхгаузен" и выпуск программы "Белая студия". Великому мастеру будет посвящен и специальный выпуск сегодняшней программы "Привет, Андрей", - рассказали в пресс-службе.
Руководитель театра "Ленком", выдающийся российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу. В списке его самых успешных работ - спектакли "В списках не значился", "Парень из нашего города", "Юнона и Авось". Многие ленты Захарова, среди которых "Двенадцать стульев", "Обыкновенное чудо", "Тот самый Мюнхгаузен", "Дом, который построил Свифт", вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.
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Умер Марк ЗахаровВГТРКМарк ЗахаровМедиа - Общество
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