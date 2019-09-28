Директор "Ленкома" назвал Захарова последним из могикан

Фотография художественного руководителя театра "Ленком" Марка Захарова около здания театра "Ленком" в Москве

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Худрук театра "Ленком" Марк Захаров - это глыба, таких режиссеров сегодня больше нет, для труппы театра он был отцом и воспитателем, вырастившим плеяду выдающихся актеров, сказал журналистам директор театра "Ленком" Марк Варшавер.

Ранее директор "Ленкома" Марк Варшавер сообщил РИА Новости, что художественный руководитель театра "Ленком", российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу.

"Это невосполнимая утрата, осиротел наш театр "Ленком", будем всегда помнить этого человека, нашего отца, моего друга, воспитателя, он воспитал большую когорту актеров... Марк Анатольевич - это глыба, сегодня нет такой махины, он последний из могикан", - сказал журналистам Варшавер.

Он отметил, что театру будет очень сложно без своего худрука.

"Я сегодня собрал всех народных артистов, будем думать, как нам жить дальше", - сказал Варшавер.