Российские авиакомпании пока не переезжают в новый аэропорт Пекина

ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Российские авиакомпании пока не заключили контракты с новым международным аэропортом Пекина "Дасин" на перенос представительств и рейсов из аэропорта "Шоуду", сообщил РИА Новости в субботу операционный менеджер аэропорта "Дасин" Ван Цян.

"Из китайских авиакомпаний в новый аэропорт перемещаются China Southern, они перенесут сюда все свои рейсы, Air China переедет частично, China Eastern также перенесет в этот аэропорт большинство рейсов, кроме некоторых рейсов Пекин-Шанхай", - рассказал Ван Цян.

По его словам, в новый аэропорт должны переехать Polish Airlines, Finnair, British Airways.

"По моим сведениям, российские авиакомпании планируют перенести свои офисы и ведут переговоры о сотрудничестве с нашим аэропортом, но они еще не подписали контракты. Мы призываем все авиакомпании переехать сюда, потому что "Дасин" крайне эффективный и удобный аэропорт, особенно это касается транзита, пересадка с международного на международный рейс займет не более 45 минут, а с международного на внутренний рейс – не более часа", - сообщил он.

Он порекомендовал авиакомпаниям как можно скорее принимать решения, так как те, кто переедет раньше, получит больше возможностей, "но мы не можем никого заставить".

Среди российских авиаперевозчиков, осуществляющих рейсы в Пекин, крупнейшими являются "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Nord Star.

Международный аэропорт Пекина "Дасин" официально начал работу 25 сентября, на пять дней раньше запланированного.

Аэропорт "Дасин" расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Он имеет четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 тысяч рейсов. По проекту пропускная способность воздушной гавани к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек.

Дасин позиционируется как крупнейший международный воздушный хаб и самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире. Его крыша уже признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям. В разработке дизайна крыши участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. Кроме того, Дасин - крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов.