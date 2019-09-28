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РИА Новости
Туризм

Российские авиакомпании пока не переезжают в новый аэропорт Пекина

15:53 28.09.2019
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© Фото : предоставлено правительством ПекинаНовый аэропорт Пекина, открывающийся в 2019 году
Новый аэропорт Пекина, открывающийся в 2019 году
© Фото : предоставлено правительством Пекина
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Российские авиакомпании пока не заключили контракты с новым международным аэропортом Пекина "Дасин" на перенос представительств и рейсов из аэропорта "Шоуду", сообщил РИА Новости в субботу операционный менеджер аэропорта "Дасин" Ван Цян.
"Из китайских авиакомпаний в новый аэропорт перемещаются China Southern, они перенесут сюда все свои рейсы, Air China переедет частично, China Eastern также перенесет в этот аэропорт большинство рейсов, кроме некоторых рейсов Пекин-Шанхай", - рассказал Ван Цян.
По его словам, в новый аэропорт должны переехать Polish Airlines, Finnair, British Airways.
"По моим сведениям, российские авиакомпании планируют перенести свои офисы и ведут переговоры о сотрудничестве с нашим аэропортом, но они еще не подписали контракты. Мы призываем все авиакомпании переехать сюда, потому что "Дасин" крайне эффективный и удобный аэропорт, особенно это касается транзита, пересадка с международного на международный рейс займет не более 45 минут, а с международного на внутренний рейс – не более часа", - сообщил он.
Он порекомендовал авиакомпаниям как можно скорее принимать решения, так как те, кто переедет раньше, получит больше возможностей, "но мы не можем никого заставить".
Среди российских авиаперевозчиков, осуществляющих рейсы в Пекин, крупнейшими являются "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", Nord Star.
Международный аэропорт Пекина "Дасин" официально начал работу 25 сентября, на пять дней раньше запланированного.
Аэропорт "Дасин" расположен на юге Пекина в 46 километрах от центра города. Он имеет четыре взлетно-посадочные полосы и в год сможет принимать до 620 тысяч рейсов. По проекту пропускная способность воздушной гавани к 2025 году сможет составить 72 миллиона человек.
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Дасин позиционируется как крупнейший международный воздушный хаб и самый сложный инженерный проект терминала аэропорта в мире. Его крыша уже признана самой большой в мире стальной крышей терминала аэропорта, которая по площади равна 25 стандартным футбольным полям. В разработке дизайна крыши участвовала всемирно известная архитектор и дизайнер Заха Хадид. Кроме того, Дасин - крупнейшее в мире отдельное здание без структурных швов.
Сумма инвестиций в проект аэропорта к настоящему моменту составляет 400 миллиардов юаней (около 60 миллиардов долларов).
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