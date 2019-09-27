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РИА Новости

Лавров обсудил с Помпео ситуацию вокруг КНДР

22:40 27.09.2019 (обновлено: 22:47 27.09.2019)
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© Фото : страница Марии Захаровой в FacebookРоссийско-американские переговоры в Штаб-квартире ООН
Российско-американские переговоры в Штаб-квартире ООН
© Фото : страница Марии Захаровой в Facebook
Российско-американские переговоры в Штаб-квартире ООН
ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с госсекретарем США Майком Помпео вопросы стратегической стабильности и ситуацию вокруг КНДР.
"Мы обсуждали широкий круг вопросов, это была и стратегическая стабильность во всех ее измерениях, это были, конечно же, и конфликты на ближнем востоке и севере Африки... говорили и о проблеме северо-восточной Азии в контексте ядерной проблемы корейского полуострова", - сказал Лавров на итоговой пресс-конференции в ООН.
По его словам, обсуждение шло в русле идей, озвученных ранее в ходе контактов лидеров РФ и США.
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Майк ПомпеоГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФГосударственный департамент СШАКНДРРоссияСШАВ мире
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