Лавров обсудил с Помпео ситуацию вокруг КНДР

"Мы обсуждали широкий круг вопросов, это была и стратегическая стабильность во всех ее измерениях, это были, конечно же, и конфликты на ближнем востоке и севере Африки... говорили и о проблеме северо-восточной Азии в контексте ядерной проблемы корейского полуострова", - сказал Лавров на итоговой пресс-конференции в ООН.