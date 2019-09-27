Лавров обсудил с Помпео ситуацию вокруг КНДР

ООН, 27 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обсудил с госсекретарем США Майком Помпео вопросы стратегической стабильности и ситуацию вокруг КНДР.
"Мы обсуждали широкий круг вопросов, это была и стратегическая стабильность во всех ее измерениях, это были, конечно же, и конфликты на ближнем востоке и севере Африки... говорили и о проблеме северо-восточной Азии в контексте ядерной проблемы корейского полуострова", - сказал Лавров на итоговой пресс-конференции в ООН.
По его словам, обсуждение шло в русле идей, озвученных ранее в ходе контактов лидеров РФ и США.