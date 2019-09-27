Лавров отметил сдержанность России в обеспечении обороны

ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия проявляет предельную ответственность в сфере оборонного строительства, но делает это так, чтобы не нанести ущерб собственной национальной безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Россия продолжит настойчивую работу в пользу укрепления всеобщей безопасности. В этой сфере мы действуем с предельной ответственностью, проявляя сдержанность в сфере оборонного строительства - разумеется, без ущерба для надёжного обеспечения национальной безопасности, в полном соответствии с международным правом", - заявил Лавров с трибуны ООН, выступая на Генассамблее.