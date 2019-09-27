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РИА Новости

Лавров отметил сдержанность России в обеспечении обороны

22:08 27.09.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
© POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 27 сен - РИА Новости. Россия проявляет предельную ответственность в сфере оборонного строительства, но делает это так, чтобы не нанести ущерб собственной национальной безопасности, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Россия продолжит настойчивую работу в пользу укрепления всеобщей безопасности. В этой сфере мы действуем с предельной ответственностью, проявляя сдержанность в сфере оборонного строительства - разумеется, без ущерба для надёжного обеспечения национальной безопасности, в полном соответствии с международным правом", - заявил Лавров с трибуны ООН, выступая на Генассамблее.
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