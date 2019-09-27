США ждут дальнейших шагов от России и Асада по урегулированию в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 27 сен - РИА Новости. США ждут дальнейших шагов сирийских властей и России, чтобы убедиться, что формирование конституционного комитета для мирного урегулирования — это стратегическое решение, а не тактический ход, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри.

"Формирование конституционного комитета - первый шаг. Мы очень положительно это оценим, но нам надо увидеть дальнейшие шаги, прежде чем мы поймём, что это: тактический ход или стратегическое решение. Вердикта на этот счёт пока нет", - сказал Джеффри на брифинге.

"Попытки добиться военной победы и политический процесс несовместимы, взаимоисключающи. Мы исходим из этого в нашем желании сотрудничать и искать компромисс", - сказал Джеффри. "Это тот сигнал, который мы посылаем русским, мы с ними тесно над этим работаем", - добавил он.

По его словам, 40% территории Сирии не под контролем властей, как и половина ее населения. "Страна со стратегической точки зрения представляет собой полную катастрофу. Она угрожает своим соседям из-за присутствия иранцев с оружием дальнего радиуса действия, экономики как таковой нет", - пояснил Джеффри.

"Если он (Асад) намерен сидеть на куче мусора на кладбище, то мы, наверное, ничего с этим не можем поделать. Но если ему нужно что-то вроде нормальной страны, если его партнеры хотят чего-то похожего на нормальную страну, им нужно идти по пути политического процесса", - сказал Джеффри.