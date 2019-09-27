В Дагестане депутат пытался присвоить землю на 270 миллионов рублей

МАХАЧКАЛА, 27 сен - РИА Новости. Депутат городского собрания Махачкалы и его знакомый предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве с землей стоимостью около 270 миллионов рублей, сообщает СК РФ.
По данным следствия, с 2014 по 2017 годы обвиняемые составили поддельные документы от имени администрации Махачкалы и завладели тремя земельными участками, которые находятся в муниципальной и федеральной собственности общей площадью более 55 тысяч квадратных метров и стоимостью около 270 миллионов рублей.
"Принятыми в ходе следствия мерами земельные участки возвращены собственникам, а также наложен арест на указанное имущество. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в релизе.