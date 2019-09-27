Никитин: Тамбовщина вошла в число инвестиционно привлекательных регионов

ТАМБОВ, 27 сен - РИА Новости. Тамбовская область прочно закрепилась в числе инвестиционно привлекательных регионов, и, будучи одним из аграрных лидеров страны, также уверенно наращивает потенциал в оборонной, химической, машиностроительной и обрабатывающей промышленности, заявил губернатор региона Александр Никитиня на торжественной церемонии в честь 82-летия со дня образования Тамбовской области.

"Тамбовская область уже входит в пятерку лучших в ЦФО по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Высокую оценку получило выполнение проекта "Формирование комфортной городской среды". По итогам конкурса министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта "Образование" будут созданы три центра цифрового образования. В ближайшей перспективе многие социально-значимые объекты будут подключены к высокоскоростному интернету", - добавил Никитин, слова которого приводит пресс-служба обладминистрации.

Глава региона напомнил, что Тамбовщина является инициатором ряда важных инновационных проектов, в частности, по цифровизации АПК, созданию инновационного научно-технологического центра "Мичуринская долина", развитию технопарка "Миэлта", запуску управленческого конкурса "Лидеры Тамбовщины" и других.

"В этом году мы трудимся с удвоенной энергией, реализуя мероприятия национальных проектов. Практически в режиме онлайн работает вертикаль: федеральный центр – область – муниципальные образования. Как результат – динамичная работа по каждому проекту, что отмечено на правительственном уровне", - подчеркнул Никитин.

Тамбовская область была образована как самостоятельный регион 27 сентября 1937 года. В торжественной церемонии, посвященной ее 82-й годовщине, приняли депутаты и делегации муниципальных образований. Завершилась церемония вручением государственных наград Российской Федерации и наград Тамбовской области представителям самых разных сфер и профессий за значимый вклад в развитие области.