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РИА Новости
Тамбовская область

Никитин: Тамбовщина вошла в число инвестиционно привлекательных регионов

20:12 27.09.2019
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© пресс-служба администрации Тамбовской областиФлаг Тамбовской области
Флаг Тамбовской области
© пресс-служба администрации Тамбовской области
ТАМБОВ, 27 сен - РИА Новости. Тамбовская область прочно закрепилась в числе инвестиционно привлекательных регионов, и, будучи одним из аграрных лидеров страны, также уверенно наращивает потенциал в оборонной, химической, машиностроительной и обрабатывающей промышленности, заявил губернатор региона Александр Никитиня на торжественной церемонии в честь 82-летия со дня образования Тамбовской области.

"Тамбовская область уже входит в пятерку лучших в ЦФО по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Высокую оценку получило выполнение проекта "Формирование комфортной городской среды". По итогам конкурса министерства просвещения РФ в рамках нацпроекта "Образование" будут созданы три центра цифрового образования. В ближайшей перспективе многие социально-значимые объекты будут подключены к высокоскоростному интернету", - добавил Никитин, слова которого приводит пресс-служба обладминистрации.

Глава региона напомнил, что Тамбовщина является инициатором ряда важных инновационных проектов, в частности, по цифровизации АПК, созданию инновационного научно-технологического центра "Мичуринская долина", развитию технопарка "Миэлта", запуску управленческого конкурса "Лидеры Тамбовщины" и других.
"В этом году мы трудимся с удвоенной энергией, реализуя мероприятия национальных проектов. Практически в режиме онлайн работает вертикаль: федеральный центр – область – муниципальные образования. Как результат – динамичная работа по каждому проекту, что отмечено на правительственном уровне", - подчеркнул Никитин.
Тамбовская область была образована как самостоятельный регион 27 сентября 1937 года. В торжественной церемонии, посвященной ее 82-й годовщине, приняли депутаты и делегации муниципальных образований. Завершилась церемония вручением государственных наград Российской Федерации и наград Тамбовской области представителям самых разных сфер и профессий за значимый вклад в развитие области.
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В пресс-службе добавили, что тамбовчане получили возможность встретить День образования области согласно своим предпочтениям: местные спортсмены провели матчевые встречи со сборными командами столицы, во всех крытых ледовых аренах региона было организовано бесплатное массовое катание, жители и гости смогли бесплатно посетить областные учреждения культуры.
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