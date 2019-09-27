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РИА Новости

Камбоджа поддержала инициативу о неразмещении первой оружия в космосе

20:11 27.09.2019
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CC BY 2.0 / U.S. Navy Page / USS Donald CookАмериканский эсминец USS Donald Cook. Запуск ракеты
Американский эсминец USS Donald Cook. Запуск ракеты
CC BY 2.0 / U.S. Navy Page / USS Donald Cook
Американский эсминец USS Donald Cook. Запуск ракеты. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК (ООН), 27 сен - РИА Новости. Россия и Камбоджа подписали совместное заявление о присоединении к международной инициативе о неразмещении первыми оружия в космосе.
С российской стороны соглашение подписал глава МИД РФ Сергей Лавров, с камбоджийской - вице-премьер, министр иностранных дел Камбоджи Сокхон Прак.
"Эта российская инициатива существует уже некоторое время, и мы рады, что Камбоджа к ней присоединилась. Мы стремимся собрать группу стран, выступающих за мирный космос", - сказал Лавров после церемонии подписания, которая состоялась на полях Генассамблеи ООН.
Сокхон Прак, в свою очередь, выразил уверенность в том, что эта инициатива предотвратит дальнейшую гонку вооружений.
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Ранее Генассамблея ООН по докладу Первого комитета приняла три российских документа: резолюции "Неразмещение первыми оружия в космосе" (НПОК) и "Меры по обеспечению транспарентности и укреплению доверия в космической деятельности" (МТДК), а также процедурное решение "Дальнейшие практические меры по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве" (ПГВК). США выступили против документов.
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