Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T17:08Z
https://ria.ru/20190927/1559214024.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_788:685:3066:1966_1036x0_80_0_0_b5bfc6a28e98e581c9f1e14fb7b750a3.jpg
РИА Новости

Директора "Татфлота" оштрафовали на сто тысяч рублей за долги по зарплате

17:08 27.09.2019
10
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Генерального директора судоходной компании "Татфлот" оштрафовали на 100 тысяч рублей за задержки в выплате зарплаты сотрудникам предприятия, сообщается на сайте СК РФ.
30 мая, 21:24РИА Новости
Гендиректора "дочки" Ростеха сменят из-за жалоб о задержке зарплаты
"На основании собранных следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ доказательств суд вынес постановление о наложении штрафа в размере 100 тысяч рублей на генерального директора АО "Судоходная компания "Татфлот" Рустэма Мухутдинова", - говорится в сообщении.
Следствием и судом установлено, что в 2018 году в нарушение коллективного договора и установленных трудовым законодательством норм, порядок и сроки выплаты заработной платы работникам компании "Татфлот" не соблюдались. Общая сумма задолженности составляла более 120 миллионов рублей. Обвиняемый, по версии следствия, в течение всего 2018 года при наличии крупной задолженности по выплате заработной платы умышленно скрывал прибыль компании.
Следователями было проведено полное и всестороннее расследование преступления. По ходатайству следователя с целью обеспечения выплаты задолженности по заработанной плате в январе 2019 года был наложен арест на земельный участок, принадлежащий компании "Татфлот", стоимостью 130 миллионов рублей.
Задолженность по зарплате в 120 миллионов рублей была погашена.
000000
Обсудить 0
Следственный комитет РФРоссия
Рекомендуем
Автобус
В Нижегородской области арестовали автобус нелегального перевозчика
РИА
Новости
Пластиковый стаканчик
В течение пяти лет Индия полностью избавится от одноразового пластика
Музей-усадьба Архангельское
Более 10 музеев станут бесплатными в день празднования 90-летия Подмосковья
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выступает на заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко раскритиковала министерства за затягивание внесения проектов
Лента
новостей
Челябинск
В Челябинске турфирма обманула клиентов на один миллион рублей
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд
В Таиланде время работы клубов и баров могут продлить до четырех утра
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео встретился с главами МИД Индии, Австралии, Японии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Лавров встретился с главой МИД Мексики на полях Генассамблеи ООН
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов обсудил с послом Йемена ситуацию в стране и двустороннюю повестку
Заседание Совета Федерации РФ. 25 сентября 2019
Матвиенко рассказала о проблемах подключения бизнеса к нацпроектам
Ликвидация лесных пожаров в Красноярском крае
В Авиалесоохране объявили о начале третьего этапа лесных пожаров
Житель Вены фотографирует у входа на избирательный участок списки партий, участвующих в парламентских выборах в Австрии. 15 октября 2017
Политолог: после выборов Австрия сохранит прагматичные отношения с Россией
Штаб-квартира Министерства обороны США
США сообщили об уничтожении 17 террористов в результате авиаудара в Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния