Директора "Татфлота" оштрафовали на сто тысяч рублей за долги по зарплате

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Генерального директора судоходной компании "Татфлот" оштрафовали на 100 тысяч рублей за задержки в выплате зарплаты сотрудникам предприятия, сообщается на сайте СК РФ.

"На основании собранных следственными органами Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ доказательств суд вынес постановление о наложении штрафа в размере 100 тысяч рублей на генерального директора АО "Судоходная компания "Татфлот" Рустэма Мухутдинова", - говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что в 2018 году в нарушение коллективного договора и установленных трудовым законодательством норм, порядок и сроки выплаты заработной платы работникам компании "Татфлот" не соблюдались. Общая сумма задолженности составляла более 120 миллионов рублей. Обвиняемый, по версии следствия, в течение всего 2018 года при наличии крупной задолженности по выплате заработной платы умышленно скрывал прибыль компании.

Следователями было проведено полное и всестороннее расследование преступления. По ходатайству следователя с целью обеспечения выплаты задолженности по заработанной плате в январе 2019 года был наложен арест на земельный участок, принадлежащий компании "Татфлот", стоимостью 130 миллионов рублей.