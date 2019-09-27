Минэнерго внесло в кабмин проект о продлении сниженных энерготарифов в ДФО

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Минэнерго РФ внесло в правительство законопроект о продлении до 2028 года действующего снижения энерготарифов в регионах Дальневосточного федерального округа, сообщила РИА Новости замминистра энергетики РФ Анастасия Бондаренко.

"Законопроект по энерготарифам в ДФО внесен в правительство. Ожидаем его внесения в осеннюю сессии в Государственную думу", - ответила Бондаренко на соответствующий вопрос.

Для Якутии, Чукотки, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей в 2017 году ввели механизм выравнивания тарифов на электроэнергию со среднероссийскими за счет надбавки к ценам на мощность потребителей оптового энергорынка европейской части России, Урала и Сибири. Их доплаты за дальневосточные тарифы в 2019 году кабмин РФ определил на уровне 32 миллиардов рублей.

Механизм выравнивания тарифов действует до конца 2019 года и касается всех потребителей, кроме населения, тарифы для которого всегда ниже. Президент России Владимир Путин по итогам заседания президиума Госсовета в сентябре 2018 года поручал обеспечить нормативную базу для продления до 2028 года механизма по выравниванию энерготарифов для отдельных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня.

В поручениях президента отмечалось, что продление механизма будет действовать для потребителей, которые подключены к электросетям низкого напряжения (это малый бизнес). Выравнивание тарифов для остальных юридических лиц произойдет, если они будут реализовывать инвестпроекты в рамках специального постановления правительства для Дальнего Востока и Байкальского региона, а также соблюдать обязательства по росту энергопотребления за счет своих инвестпроектов, обеспечивать 100%-ю оплату энергии. При этом будет введен запрет на выравнивание тарифов для потребителей, которые финансируются за счет бюджетов всех уровней.