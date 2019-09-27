Богданов обсудил с послом Йемена ситуацию в стране и двустороннюю повестку

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил с послом Йеменской Республики в Москве Ахмедом Аль-Вахейши ситуацию в Йемене, а также вопросы двусторонней повестки, сообщили в пятницу в МИД РФ.
"В ходе состоявшейся беседы был проведен обмен мнениями по складывающейся в ЙР ситуации с акцентом на ее гуманитарное измерение", - говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Встреча состоялась по просьбе посла Йемена. Как отметили в МИД РФ, на ней затрагивались также некоторые практические вопросы российско-йеменской повестки дня.
В Адене на юге Йемена, куда из захваченной повстанцами-хуситами Саны перебралось правительство Йемена, 7 августа начались столкновения сил правительства Абд Раббу Мансура Хади и сепаратистов - сторонников Переходного совета Южного Йемена. Силы "Пояса безопасности", подчиняющиеся совету, захватили военные базы в Адене, госучреждения и президентский дворец. В боях погибли 40 человек, 260 были ранены. Саудовская Аравия пригласила стороны конфликта в Адене провести срочную встречу в Джидде. Сепаратисты ответили согласием, но правительство потребовало от них освободить занятые госучреждения до начала любого диалога.
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Однако после этого силы на стороне совета захватили новые позиции и в других провинциях на юге Йемена, в частности, базу МВД в Абьяне. Правительство Йемена обвинило ОАЭ в оказании военной и финансовой помощи сепаратистам и потребовало от них немедленно прекратить их поддержку, а также обратилось к президенту Абд Раббу Мансуру Хади с просьбой пересмотреть участие ОАЭ в арабской коалиции, созданной в 2015 году для помощи правительству в борьбе с захватившими власть в Йемене мятежниками из движения "Ансар Алла".