Европейцы настаивали на переговорах Ирана и США, заявил Роухани

"Канцлер Германии, премьер-министр Британии, президент Франции настаивали на встрече (с президентом Дональдом Трампом), заявляя, что США снимут все санкции", - сказал Роухани после прибытия в Тегеран из Нью-Йорка, где он участвовал в 74-ой сессии Генассамблеи ООН.