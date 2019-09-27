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РИА Новости

Европейцы настаивали на переговорах Ирана и США, заявил Роухани

16:10 27.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
 Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
© РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГЕРАН, 27 сен - РИА Новости. Европейцы настаивали на проведении переговоров Тегерана и Вашингтона, говоря, что США снимут санкции с Ирана, заявил иранский президент Хасан Роухани.
"Канцлер Германии, премьер-министр Британии, президент Франции настаивали на встрече (с президентом Дональдом Трампом), заявляя, что США снимут все санкции", - сказал Роухани после прибытия в Тегеран из Нью-Йорка, где он участвовал в 74-ой сессии Генассамблеи ООН.
Ранее, выступая на ГА ООН, Роухани заявил, что основным условием начала Тегераном переговоров с Вашингтоном является отмена санкций и возвращение к ядерной сделке.
Член коллегии Министерства иностранных дел Российской Федерации, директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов
Вчера, 12:17РИА Новости
Санкции США против главы МИД Ирана призваны подорвать СВПД, уверен Ульянов
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