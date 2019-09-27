Европейцы настаивали на переговорах Ирана и США, заявил Роухани

ТЕГЕРАН, 27 сен - РИА Новости. Европейцы настаивали на проведении переговоров Тегерана и Вашингтона, говоря, что США снимут санкции с Ирана, заявил иранский президент Хасан Роухани.
"Канцлер Германии, премьер-министр Британии, президент Франции настаивали на встрече (с президентом Дональдом Трампом), заявляя, что США снимут все санкции", - сказал Роухани после прибытия в Тегеран из Нью-Йорка, где он участвовал в 74-ой сессии Генассамблеи ООН.
Ранее, выступая на ГА ООН, Роухани заявил, что основным условием начала Тегераном переговоров с Вашингтоном является отмена санкций и возвращение к ядерной сделке.