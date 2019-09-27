В Калининграде прошла конференция по укреплению безопасности в Европе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. 27 сентября в Калининграде состоялась международная конференция "Перспективы и возможности укрепления безопасности и сотрудничества в Европе". В мероприятии приняли участие специалисты в области безопасности и международного сотрудничества из России и более чем 30 европейских государств.

В ходе пленарного заседания секретарь генерального совета "Единой России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что для активизации работы по укреплению общей политики в области безопасности "Единой Россией" принято решение сформировать в Калининграде международный партийный центр. Данный центр возглавит руководитель регионального исполнительного комитета партии Максим Суворов, сообщает на официальном сайте "Единой России".

"Пользуясь случаем, рад сообщить, что партией принято решение – для активизации нашей работы по этому важному направлению сформировать в Калининграде, самом западном регионе Российской Федерации, международный партийный центр, который возглавит руководитель регионального исполнительного комитета партии Максим Суворов. Центр будет работать со странами Европы", – отметил Турчак.

Также в ходе выступления на конференции Андрей Турчак напомнил, что первый такой центр был открыт весной этого года во Владивостоке и уже успел хорошо зарекомендовать себя в Азиатско-Тихоокеанском регионе.