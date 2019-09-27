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РИА Новости

В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

15:15 27.09.2019 (обновлено: 15:41 27.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПляж Ривьера в Сочи
Пляж Ривьера в Сочи
© РИА Новости / Нина Зотина
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Пляж Ривьера в Сочи. Архивное фото
СОЧИ, 27 сен – РИА Новости. Штормовое предупреждение из-за опасности формирования смерчей над морем объявлено в Сочи, также на курорте пройдут ливни с грозами и градом, сообщает администрация города.
Отмечается, что погода резко ухудшится вечером в пятницу и останется неблагоприятной в субботу. Местами на курорте пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом. Также возрастает опасность формирования смерчей.
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"Внимание! Штормовое предупреждение! Смерчи! Утром и днём 28 сентября на участке Магри - Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем… Ожидаются местами сильные дожди, ливни с грозам, градом. На реках возможен резкий подъём уровня воды, на отдельных водотоках - с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей малого объема", - говорится в сообщении.
В начале сентября в Сочи прошли ливни. В Хостинском районе, где за пять часов выпала почти половина месячной нормы осадков, на двух дорогах сошли два селя. В результате были перекрыты дорога к пяти селам, шоссе и нарушено газоснабжение в 30 частных домах. Кроме того спасатели эвакуировали многодетную семью из частного дома под угрозой обрушения подпорной стены из-за дождей, а также спасли заблокированного в тонущей машине мужчину.
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