В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей

Отмечается, что погода резко ухудшится вечером в пятницу и останется неблагоприятной в субботу. Местами на курорте пройдут сильные дожди, ливни с грозами, градом. Также возрастает опасность формирования смерчей.

"Внимание! Штормовое предупреждение! Смерчи! Утром и днём 28 сентября на участке Магри - Весёлое имеется опасность формирования смерчей над морем… Ожидаются местами сильные дожди, ливни с грозам, градом. На реках возможен резкий подъём уровня воды, на отдельных водотоках - с достижением неблагоприятных отметок. Возрастает риск схода селей малого объема", - говорится в сообщении.

В начале сентября в Сочи прошли ливни. В Хостинском районе, где за пять часов выпала почти половина месячной нормы осадков, на двух дорогах сошли два селя. В результате были перекрыты дорога к пяти селам, шоссе и нарушено газоснабжение в 30 частных домах. Кроме того спасатели эвакуировали многодетную семью из частного дома под угрозой обрушения подпорной стены из-за дождей, а также спасли заблокированного в тонущей машине мужчину.