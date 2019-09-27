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РИА Новости
Краснодарский край

Власти Кубани взяли на контроль ситуацию с заводом в Армавире

15:09 27.09.2019 (обновлено: 15:18 27.09.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазовые трубы
Газовые трубы
© РИА Новости / Стрингер
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Газовые трубы. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев взял ситуацию с возможным банкротством армавирского завода газового оборудования на контроль, регион обратился в прокуратуру и инициировал проверку, сообщает пресс-служба администрации края.
"Мы следим за ситуацией, которая сложилась на армавирском заводе газового оборудования. Конечно, это недопустимо, когда люди страдают от проблем собственника компании или помещения. Со своей стороны мы уже обратились в прокуратуру и инициировали проверку", - приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Как отметил губернатор, завод газовой аппаратуры для Армавира является одним из градообразующих предприятий. "Сегодня важно сохранить не только производство, но и рабочие места. Поручил своему заместителю Василию Швец держать эту ситуацию на личном контроле", - добавил глава края.
Ранее СМИ сообщили, что "Завод газового оборудования" в апреле 2018 года вступил в процедуру банкротства.
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Взлеты и падения: как не допустить банкротство?Как компании проходят путь от успеха до краха и как оставаться на плаву, рассказала в эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Реклама: теория и практика", профессор НИУ ВШЭ Юлия Пирогова.
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Краснодарский крайАрмавирКубаньОбщество
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