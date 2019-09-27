Российское вооружение востребовано по всему миру, заявил глава ФСВТС

САЛОНИКИ (Греция), 27 сен - РИА Новости. Россия предлагает свои новейшие системы вооружений всем своим партнёрам, в том числе странам Средиземноморского региона, соответствующие переговоры проводятся, российская техника популярна у заказчиков по всему миру, сообщил в интервью РИА Новости директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Новейшие системы российского производства предлагаются всем нашим партнёрам, в том числе странам Средиземноморского региона. Проводятся соответствующие переговоры. Наша техника высокотехнологична, имеет высокую эффективность и превосходные эксплуатационные характеристики. При этом неприхотлива в обслуживании. Все это делает её столь популярной у заказчиков по всему миру, и мы готовы поставлять весь спектр продукции военного назначения", - заявил Шугаев.

При этом глава ФСВТС подчеркнул, что в случае поступления обращений, они все будут рассмотрены. "Если будут серьёзные обращения, то мы их так же серьёзно будем рассматривать", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве по линии ВТС со странами Средиземноморья, Шугаев отметил, что в нынешних условиях в связи с антироссийскими санкциями оно ограничивается взаимодействием по вопросам обслуживания ранее поставленный техники. "Примеры – Кипр, Греция. Сегодня продолжается взаимодействие по поддержанию боеготовности поставленного ранее в эти страны вооружения, и Россия в полной мере своевременно выполняет свои обязательства в этой части", - указал он.

При этом страны Ближнего Востока и Северной Африки ведут себя активнее в сотрудничестве с РФ в сфере ВТС. "Другое дело страны Ближнего Востока и Северной Африки, с ними у нас больше взаимодействия, они активнее. Они являются нашими давними партнёрами в военно-технической области, на протяжении многих лет ими успешно эксплуатируется практически весь спектр продукции военного назначения", - заявил глава ФСВТС.