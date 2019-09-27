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РИА Новости

Российское вооружение востребовано по всему миру, заявил глава ФСВТС

15:09 27.09.2019
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкКорабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Панцирь-МЕ" на международной выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби
Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) Панцирь-МЕ на международной выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби
© РИА Новости / Александр Мельников
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Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Панцирь-МЕ" на международной выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби. Архивное фото
САЛОНИКИ (Греция), 27 сен - РИА Новости. Россия предлагает свои новейшие системы вооружений всем своим партнёрам, в том числе странам Средиземноморского региона, соответствующие переговоры проводятся, российская техника популярна у заказчиков по всему миру, сообщил в интервью РИА Новости директор российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"Новейшие системы российского производства предлагаются всем нашим партнёрам, в том числе странам Средиземноморского региона. Проводятся соответствующие переговоры. Наша техника высокотехнологична, имеет высокую эффективность и превосходные эксплуатационные характеристики. При этом неприхотлива в обслуживании. Все это делает её столь популярной у заказчиков по всему миру, и мы готовы поставлять весь спектр продукции военного назначения", - заявил Шугаев.
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При этом глава ФСВТС подчеркнул, что в случае поступления обращений, они все будут рассмотрены. "Если будут серьёзные обращения, то мы их так же серьёзно будем рассматривать", - сказал он.
Говоря о сотрудничестве по линии ВТС со странами Средиземноморья, Шугаев отметил, что в нынешних условиях в связи с антироссийскими санкциями оно ограничивается взаимодействием по вопросам обслуживания ранее поставленный техники. "Примеры – Кипр, Греция. Сегодня продолжается взаимодействие по поддержанию боеготовности поставленного ранее в эти страны вооружения, и Россия в полной мере своевременно выполняет свои обязательства в этой части", - указал он.
При этом страны Ближнего Востока и Северной Африки ведут себя активнее в сотрудничестве с РФ в сфере ВТС. "Другое дело страны Ближнего Востока и Северной Африки, с ними у нас больше взаимодействия, они активнее. Они являются нашими давними партнёрами в военно-технической области, на протяжении многих лет ими успешно эксплуатируется практически весь спектр продукции военного назначения", - заявил глава ФСВТС.
По его словам, особым спросом в данном регионе традиционно пользуются бронетанковая техника, авиационная техника и средства ПВО российского (советского) производства. "Именно по этим направлениям и ведётся наиболее активное сотрудничество с ними. Контракты заключены, мы осуществляем их реализацию", - заключил Шугаев.
Читайте полный текст интервью с Дмитрием Шугаевым >>
Директор ФСВТС Дмитрий Евгеньевич Шугаев
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