Фестиваль огородных пугал проходит в Токио

Пугала на фестивале совсем не похожи на те, которые обычно выставляют вдоль полей, - из набитой ватой ткани и с соломенными шляпами и метлами. На фестивале в Токио они сделаны из всего, что может попасть под руку - пенопласта, пластика, бумаги, полиэтилена и даже проводов с мигающими лампочками. В некоторых из пугал просматривается сходство с героями популярных мультфильмов.