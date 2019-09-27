Фестиваль огородных пугал проходит в Токио

Пугала на фестивале совсем не похожи на те, которые обычно выставляют вдоль полей, - из набитой ватой ткани и с соломенными шляпами и метлами. На фестивале в Токио они сделаны из всего, что может попасть под руку - пенопласта, пластика, бумаги, полиэтилена и даже проводов с мигающими лампочками. В некоторых из пугал просматривается сходство с героями популярных мультфильмов.
Пугала на фестивале совсем не похожи на те, которые обычно выставляют вдоль полей, - из набитой ватой ткани и с соломенными шляпами и метлами. На фестивале в Токио они сделаны из всего, что может попасть под руку - пенопласта, пластика, бумаги, полиэтилена и даже проводов с мигающими лампочками. В некоторых из пугал просматривается сходство с героями популярных мультфильмов.
Некоторые пугала выставлены при входе на улицу фестиваля, а остальные собраны в отдельном тенте выставки.
"Такой праздник на нашей улице проводится уже 45-й год подряд", - рассказал РИА Новости Тайсукэ Кусакабэ, представитель по туризму района Минато-ку.
Некоторые пугала выставлены при входе на улицу фестиваля, а остальные собраны в отдельном тенте выставки.
"Такой праздник на нашей улице проводится уже 45-й год подряд", - рассказал РИА Новости Тайсукэ Кусакабэ, представитель по туризму района Минато-ку.
По его словам, в старину в Токио селились выходцы из деревень, и, вспоминая о родных местах, они стали осенью проводить праздник пугал, как когда-то в деревнях.
По его словам, в старину в Токио селились выходцы из деревень, и, вспоминая о родных местах, они стали осенью проводить праздник пугал, как когда-то в деревнях.
"Пугала для фестиваля делали младшие школьники, дети в группах продленного дня, в детсадах и отдельных семьях. В итоге мы проведем конкурс и выберем лучшее пугало", - сообщил Кусукабэ.
"Пугала для фестиваля делали младшие школьники, дети в группах продленного дня, в детсадах и отдельных семьях. В итоге мы проведем конкурс и выберем лучшее пугало", - сообщил Кусукабэ.
Победитель, как сказал Кусукабэ, получит в награду 20 килограммов риса.
Победитель, как сказал Кусукабэ, получит в награду 20 килограммов риса.
Фестиваль пугал сопровождается весельем местных жителей и детворы - вдоль улицы множество угощений, например, печеные на углях креветки, речная форель, кальмары или мясо.
Фестиваль пугал сопровождается весельем местных жителей и детворы - вдоль улицы множество угощений, например, печеные на углях креветки, речная форель, кальмары или мясо.
Для сладкоежек есть десятки разновидностей карамели на палочках. На сцене выступает клоун и проводятся незатейливые соревнования.
Для сладкоежек есть десятки разновидностей карамели на палочках. На сцене выступает клоун и проводятся незатейливые соревнования.
Пугала были призваны в старину отпугивать птиц от урожая риса, а на нынешнем фестивале послужили укреплению сплоченности местной общины токийцев.
Пугала были призваны в старину отпугивать птиц от урожая риса, а на нынешнем фестивале послужили укреплению сплоченности местной общины токийцев.
Некоторые граждане или местные предприниматели приносят в штаб фестиваля денежные взносы в конвертах, которые пойдут на благоустройство улицы.
Некоторые граждане или местные предприниматели приносят в штаб фестиваля денежные взносы в конвертах, которые пойдут на благоустройство улицы.
Пугала на фестивале совсем не похожи на те, которые обычно выставляют вдоль полей, - из набитой ватой ткани и с соломенными шляпами и метлами. На фестивале в Токио они сделаны из всего, что может попасть под руку - пенопласта, пластика, бумаги, полиэтилена и даже проводов с мигающими лампочками. В некоторых из пугал просматривается сходство с героями популярных мультфильмов.
Некоторые пугала выставлены при входе на улицу фестиваля, а остальные собраны в отдельном тенте выставки.
"Такой праздник на нашей улице проводится уже 45-й год подряд", - рассказал РИА Новости Тайсукэ Кусакабэ, представитель по туризму района Минато-ку.
По его словам, в старину в Токио селились выходцы из деревень, и, вспоминая о родных местах, они стали осенью проводить праздник пугал, как когда-то в деревнях.
"Пугала для фестиваля делали младшие школьники, дети в группах продленного дня, в детсадах и отдельных семьях. В итоге мы проведем конкурс и выберем лучшее пугало", - сообщил Кусукабэ.
Победитель, как сказал Кусукабэ, получит в награду 20 килограммов риса.
Фестиваль пугал сопровождается весельем местных жителей и детворы - вдоль улицы множество угощений, например, печеные на углях креветки, речная форель, кальмары или мясо.
Для сладкоежек есть десятки разновидностей карамели на палочках. На сцене выступает клоун и проводятся незатейливые соревнования.
Пугала были призваны в старину отпугивать птиц от урожая риса, а на нынешнем фестивале послужили укреплению сплоченности местной общины токийцев.
Некоторые граждане или местные предприниматели приносят в штаб фестиваля денежные взносы в конвертах, которые пойдут на благоустройство улицы.