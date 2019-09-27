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РИА Новости
Культура

Фестиваль огородных пугал проходит в Токио

15:32 27.09.2019
556
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоФестиваль огородных пугал в Токио
Фестиваль огородных пугал в Токио
© РИА Новости / Иван Захарченко
ТОКИО, 27 сен - РИА Новости, Иван Захарченко. Двухдневный фестиваль огородных пугал открылся в пятницу на одной из улиц в Токио в районе Минато-ку, напомнив о сельских традициях японцев в далеком прошлом. Как проходит фестиваль, выяснил на месте корреспондент РИА Новости.
© РИА Новости / Иван Захарченко

Пугала на фестивале совсем не похожи на те, которые обычно выставляют вдоль полей, - из набитой ватой ткани и с соломенными шляпами и метлами. На фестивале в Токио они сделаны из всего, что может попасть под руку - пенопласта, пластика, бумаги, полиэтилена и даже проводов с мигающими лампочками. В некоторых из пугал просматривается сходство с героями популярных мультфильмов.

Фестиваль огородных пугал в Токио
1 из 9

Пугала на фестивале совсем не похожи на те, которые обычно выставляют вдоль полей, - из набитой ватой ткани и с соломенными шляпами и метлами. На фестивале в Токио они сделаны из всего, что может попасть под руку - пенопласта, пластика, бумаги, полиэтилена и даже проводов с мигающими лампочками. В некоторых из пугал просматривается сходство с героями популярных мультфильмов.

© РИА Новости / Иван Захарченко
© РИА Новости / Иван Захарченко

Некоторые пугала выставлены при входе на улицу фестиваля, а остальные собраны в отдельном тенте выставки.

"Такой праздник на нашей улице проводится уже 45-й год подряд", - рассказал РИА Новости Тайсукэ Кусакабэ, представитель по туризму района Минато-ку.

Фестиваль огородных пугал в Токио
2 из 9

Некоторые пугала выставлены при входе на улицу фестиваля, а остальные собраны в отдельном тенте выставки.

"Такой праздник на нашей улице проводится уже 45-й год подряд", - рассказал РИА Новости Тайсукэ Кусакабэ, представитель по туризму района Минато-ку.

© РИА Новости / Иван Захарченко
© РИА Новости / Иван Захарченко

По его словам, в старину в Токио селились выходцы из деревень, и, вспоминая о родных местах, они стали осенью проводить праздник пугал, как когда-то в деревнях.

Фестиваль огородных пугал в Токио
3 из 9

По его словам, в старину в Токио селились выходцы из деревень, и, вспоминая о родных местах, они стали осенью проводить праздник пугал, как когда-то в деревнях.

© РИА Новости / Иван Захарченко
© РИА Новости / Иван Захарченко

"Пугала для фестиваля делали младшие школьники, дети в группах продленного дня, в детсадах и отдельных семьях. В итоге мы проведем конкурс и выберем лучшее пугало", - сообщил Кусукабэ.

Фестиваль огородных пугал в Токио
4 из 9

"Пугала для фестиваля делали младшие школьники, дети в группах продленного дня, в детсадах и отдельных семьях. В итоге мы проведем конкурс и выберем лучшее пугало", - сообщил Кусукабэ.

© РИА Новости / Иван Захарченко
© РИА Новости / Иван Захарченко

Победитель, как сказал Кусукабэ, получит в награду 20 килограммов риса.

Фестиваль огородных пугал в Токио
5 из 9

Победитель, как сказал Кусукабэ, получит в награду 20 килограммов риса.

© РИА Новости / Иван Захарченко
© РИА Новости / Иван Захарченко

Фестиваль пугал сопровождается весельем местных жителей и детворы - вдоль улицы множество угощений, например, печеные на углях креветки, речная форель, кальмары или мясо.

Фестиваль огородных пугал в Токио
6 из 9

Фестиваль пугал сопровождается весельем местных жителей и детворы - вдоль улицы множество угощений, например, печеные на углях креветки, речная форель, кальмары или мясо.

© РИА Новости / Иван Захарченко
© РИА Новости / Иван Захарченко

Для сладкоежек есть десятки разновидностей карамели на палочках. На сцене выступает клоун и проводятся незатейливые соревнования.

Фестиваль огородных пугал в Токио
7 из 9

Для сладкоежек есть десятки разновидностей карамели на палочках. На сцене выступает клоун и проводятся незатейливые соревнования.

© РИА Новости / Иван Захарченко
© РИА Новости / Иван Захарченко

Пугала были призваны в старину отпугивать птиц от урожая риса, а на нынешнем фестивале послужили укреплению сплоченности местной общины токийцев.

Фестиваль огородных пугал в Токио
8 из 9

Пугала были призваны в старину отпугивать птиц от урожая риса, а на нынешнем фестивале послужили укреплению сплоченности местной общины токийцев.

© РИА Новости / Иван Захарченко
© РИА Новости / Иван Захарченко

Некоторые граждане или местные предприниматели приносят в штаб фестиваля денежные взносы в конвертах, которые пойдут на благоустройство улицы.

Фестиваль огородных пугал в Токио
9 из 9

Некоторые граждане или местные предприниматели приносят в штаб фестиваля денежные взносы в конвертах, которые пойдут на благоустройство улицы.

© РИА Новости / Иван Захарченко
1 из 9

Пугала на фестивале совсем не похожи на те, которые обычно выставляют вдоль полей, - из набитой ватой ткани и с соломенными шляпами и метлами. На фестивале в Токио они сделаны из всего, что может попасть под руку - пенопласта, пластика, бумаги, полиэтилена и даже проводов с мигающими лампочками. В некоторых из пугал просматривается сходство с героями популярных мультфильмов.

© РИА Новости / Иван Захарченко
2 из 9

Некоторые пугала выставлены при входе на улицу фестиваля, а остальные собраны в отдельном тенте выставки.

"Такой праздник на нашей улице проводится уже 45-й год подряд", - рассказал РИА Новости Тайсукэ Кусакабэ, представитель по туризму района Минато-ку.

© РИА Новости / Иван Захарченко
3 из 9

По его словам, в старину в Токио селились выходцы из деревень, и, вспоминая о родных местах, они стали осенью проводить праздник пугал, как когда-то в деревнях.

© РИА Новости / Иван Захарченко
4 из 9

"Пугала для фестиваля делали младшие школьники, дети в группах продленного дня, в детсадах и отдельных семьях. В итоге мы проведем конкурс и выберем лучшее пугало", - сообщил Кусукабэ.

© РИА Новости / Иван Захарченко
5 из 9

Победитель, как сказал Кусукабэ, получит в награду 20 килограммов риса.

© РИА Новости / Иван Захарченко
6 из 9

Фестиваль пугал сопровождается весельем местных жителей и детворы - вдоль улицы множество угощений, например, печеные на углях креветки, речная форель, кальмары или мясо.

© РИА Новости / Иван Захарченко
7 из 9

Для сладкоежек есть десятки разновидностей карамели на палочках. На сцене выступает клоун и проводятся незатейливые соревнования.

© РИА Новости / Иван Захарченко
8 из 9

Пугала были призваны в старину отпугивать птиц от урожая риса, а на нынешнем фестивале послужили укреплению сплоченности местной общины токийцев.

© РИА Новости / Иван Захарченко
9 из 9

Некоторые граждане или местные предприниматели приносят в штаб фестиваля денежные взносы в конвертах, которые пойдут на благоустройство улицы.

© РИА Новости / Иван Захарченко
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