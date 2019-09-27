Власти Башкирии предложили создать клуб предпринимателей РФ

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Андрей Назаров предложил создать клуб предпринимателей России, который будет собираться вне рамок бизнес-форума стран ШОС и БРИКС, сообщила пресс-служба форума.

"Клуб предпринимателей дал бы нам возможность не только межнационального взаимодействия, он также позволил бы предпринимателям разрабатывать более консолидированную позицию, предлагать руководителям своих стран меры по улучшению ведения бизнеса, способы сделать его более безопасным. Безопасность ведения бизнеса – одна из главных составляющих для любого инвестора и для развития предпринимательства в целом", – цитируются в сообщении слова Назарова.

Вице-премьер правительства Башкирии отметил, что "клуб предпринимателей мог бы собираться и проводить конференции не только в рамках форума, но и в течение года, например, ежеквартально".