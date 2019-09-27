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РИА Новости

В Киеве заявили, что говорить о возобновлении авиасообщения с Россией рано

14:54 27.09.2019 (обновлено: 14:56 27.09.2019)
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© РИА Новости / Филипп Кочетков / Перейти в фотобанкЗал ожидания аэропорта "Гагарин" в Саратовской области
Зал ожидания аэропорта Гагарин в Саратовской области
© РИА Новости / Филипп Кочетков
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КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с РФ.
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С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.
"Пока, учитывая, как они себя ведут, я думаю, что о прямом авиасообщении с ними (РФ – ред.) нельзя говорить вообще", - сказал Криклий в интервью интернет-изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.
По его словам, возобновление прямого авиасообщения между Украиной и РФ будет сигналом внешнему миру о том, что "никаких проблем у нас с ними (Россией – ред.) нет".
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Владислав КриклийСитуация на УкраинеМинистерство инфраструктуры УкраиныРоссия
Популярные комментарии
На фиг вы нам тут нужны русофобы не далёкие.....
27 сентября, 15:04
Стас Титов
4110001
Смешные, сами себе говорят, а потом сами себе отказывают. Это как болезнь психиатрическая.
27 сентября, 15:11
Ryskin Andy
2440002
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