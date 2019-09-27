В Киеве заявили, что говорить о возобновлении авиасообщения с Россией рано

КИЕВ, 27 сен – РИА Новости. Глава министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что пока нельзя говорить о возобновлении прямого авиасообщения с РФ.

С октября 2015 года между Россией и Украиной полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева.

"Пока, учитывая, как они себя ведут, я думаю, что о прямом авиасообщении с ними (РФ – ред.) нельзя говорить вообще", - сказал Криклий в интервью интернет-изданию "Европейская правда", опубликованном в пятницу.