Первая партия воронежского растительного масла отправлена в Китай

Состав со 126 контейнерами ушёл со станции "Придача" в Новороссийск. Оттуда масло прибудет к получателям морем.

До конца 2024 года экспорт Воронежской области планируется увеличить в 2,5 раза относительно уровня 2017 года, объем вывоза масложировой продукции при этом должен вырасти с 67 до 337 миллиона долларов. По сравнению с прошлогодними данными этот показатель вырос на четверть, поставки подсолнечного масла — вдвое.