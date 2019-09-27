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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Первая партия воронежского растительного масла отправлена в Китай

14:40 27.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПроизводство растительного масла
Производство растительного масла
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 27 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Первая партия растительного масла отправлена из Воронежа в Китай 26 сентября.
Состав со 126 контейнерами ушёл со станции "Придача" в Новороссийск. Оттуда масло прибудет к получателям морем.
До конца 2024 года экспорт Воронежской области планируется увеличить в 2,5 раза относительно уровня 2017 года, объем вывоза масложировой продукции при этом должен вырасти с 67 до 337 миллиона долларов. По сравнению с прошлогодними данными этот показатель вырос на четверть, поставки подсолнечного масла — вдвое.
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Россия-Китай: ГлавноеВоронежская областьКитайЭкономика
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