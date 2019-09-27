Россия допустила переговоры с Ираном о поставках средств ПВО

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва не исключает возможность обсуждения с Тегераном поставок средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, а также создания в Иране комплексной системы обороны побережья Персидского залива, заявил в интервью РИА Новости глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.

Он напомнил, что нынешнее соглашение о ВТС между Россией и Ираном действует с 2001 года. При этом Шугаев подчеркнул, что в настоящее время сотрудничество с Тегераном ограничено резолюций СБ ООН 2231 и указом президента РФ от 11 марта 2016 года.