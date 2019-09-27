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РИА Новости

Россия допустила переговоры с Ираном о поставках средств ПВО

14:39 27.09.2019 (обновлено: 15:08 27.09.2019)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500"
Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ Антей-2500
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500" . Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва не исключает возможность обсуждения с Тегераном поставок средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, а также создания в Иране комплексной системы обороны побережья Персидского залива, заявил в интервью РИА Новости глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
Он напомнил, что нынешнее соглашение о ВТС между Россией и Ираном действует с 2001 года. При этом Шугаев подчеркнул, что в настоящее время сотрудничество с Тегераном ограничено резолюций СБ ООН 2231 и указом президента РФ от 11 марта 2016 года.
"Россия действует строго в соответствии с нормами международного права, а потому до октября 2020 года ВТС по наступательным вооружениям с Ираном вестись не может. До окончания срока действия санкций СБ ООН возможно обсуждение сотрудничества по таким направлениям, как: поставка средств ПВО; создание в Иране комплексной системы наблюдения, охраны и обороны побережья Персидского залива; поставка средств радиоэлектронной борьбы; модернизация ранее поставленный Ирану техники ПВО; поставка стрелкового оружия и боеприпасов к нему", - заявил глава ФСВТС.
Читайте полный текст интервью с Дмитрием Шугаевым >>
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