Россия допустила переговоры с Ираном о поставках средств ПВО

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва не исключает возможность обсуждения с Тегераном поставок средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, а также создания в Иране комплексной системы обороны побережья Персидского залива, заявил в интервью РИА Новости глава ФСВТС Дмитрий Шугаев.
Он напомнил, что нынешнее соглашение о ВТС между Россией и Ираном действует с 2001 года. При этом Шугаев подчеркнул, что в настоящее время сотрудничество с Тегераном ограничено резолюций СБ ООН 2231 и указом президента РФ от 11 марта 2016 года.
"Россия действует строго в соответствии с нормами международного права, а потому до октября 2020 года ВТС по наступательным вооружениям с Ираном вестись не может. До окончания срока действия санкций СБ ООН возможно обсуждение сотрудничества по таким направлениям, как: поставка средств ПВО; создание в Иране комплексной системы наблюдения, охраны и обороны побережья Персидского залива; поставка средств радиоэлектронной борьбы; модернизация ранее поставленный Ирану техники ПВО; поставка стрелкового оружия и боеприпасов к нему", - заявил глава ФСВТС.