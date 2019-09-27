Эксперт: среди "Белых касок", принятых Германией, могут быть террористы

БЕРЛИН, 27 сен – РИА Новости. Германия имеет право решать, предоставлять ли убежище членам организации "Белые каски", но не исключено, что среди этих беженцев могут быть лица, связанные с террористами, заявил РИА Новости директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев.

Ранее он представил в Берлине для журналистов итоги своего расследования о деятельности "Белых касок" в Сирии. По словам Григорьева, он также провел закрытую встречу по данной теме с депутатами бундестага ФРГ.

В июле 2018 года в МИД и МВД Германии сообщили о приеме в качестве беженцев нескольких активистов организации "Белые каски" и членов их семей. По словам главы МВД Германии Хорста Зеехофера, речь шла о восьми активистах и их родственниках, в общей сложности о 50 беженцах.

"Учитывая ту информацию, которая у нас есть, что значительное количество членов "Белых касок" одновременно были членами незаконных вооружённых формирований террористических групп, принимали участие в военных действиях, я считаю, что принимать этих людей... это абсолютное безумие. Но Германия сама вправе решать, что делать", - заявил Григорьев.

По его словам, бывшие участники террористических групп или лица, сотрудничавшие с террористами, должны "находиться под постоянным наблюдением немецких спецслужб". Он напомнил, что ранее были случаи, когда лица, принятые ФРГ как беженцы, организовывали теракты на территории страны.

В частности, 19 декабря 2016 года грузовик наехал на посетителей ярмарки в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт, объявленный в розыск подозреваемый 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял автомобилем, был впоследствии убит в Милане в перестрелке с полицией. Он был связан с террористической группировкой ИГ*. Амри прибыл в Германию в качестве беженца, он пытался получить убежище на территории страны, в котором ему было отказано, однако после этого он был депортирован из ФРГ.

"Мне приходилось много раз бывать в Сирии и общаться с бывшими руководителями вооруженных групп террористических отрядов, и многие из них говорили, что значительное количество членов этих отрядов уехали в Европу вместе с семьями", - сказал Григорьев, добавив, что у него нет информации о конкретных лицах, принятых ФРГ.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.