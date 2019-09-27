Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T14:19Z
https://ria.ru/20190927/1559205014.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155057/60/1550576085_0:0:3047:1714_1036x0_80_0_0_9b22666d0e87c1c68e3810cd58f6e1d3.jpg
РИА Новости

Берлин не хочет знать правду о "химатаке" в сирийской Думе, считает эксперт

14:19 27.09.2019
356
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСитуация в Сирии
Ситуация в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Ситуация в Сирии. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Власти ФРГ не хотят знать правду о случившемся в сирийском городе Дума, сведения о совершении там химической атаки являются сфальсифицированными, заявил РИА Новости директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев, который провел свое расследование в Сирии.
Ранее он представил в Берлине для журналистов итоги своего расследования о деятельности "Белых касок" в Сирии. По словам Григорьева, он также провел закрытую встречу по данной теме с депутатами бундестага ФРГ.
В апреле 2018 года официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что "все имеющиеся многочисленные доказательства" говорят о том, что за химической атакой в сирийском городе Дума стоят сирийские власти. Он добавил, что "британцы, французы и американцы говорят о собственных доказательствах, мы разделяем их".
Доказательства применения химического оружия в Сирии "ясные и четкие", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в апреле прошлого года на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.
"У меня нет и не может быть представления, о какой информации (властей ФРГ – ред.) идет речь. Очевидно, что она засекречена. Но достаточно побывать в этом доме, в этом подъезде, в этом госпитале в Думе, пообщаться с людьми, которые находились там во время этой якобы имевшей место химатаки и... не пострадали. Хлор не может действовать как избирательная ракета, которая в одной квартире убивает людей, а в других - нет. Опрошенные говорили, что прекрасно себя чувствовали", - сказал Григорьев, предположив, что власти ФРГ "не хотели и не хотят знать правду" о случившемся в Думе.
Стоп-кадр видеозаписи инсценировки химатаки в сирийском Идлибе, опубликованной SANA
Вчера, 03:33Война в Сирии
В Госдепе считают, что российские военные могли знать о возможной химатаке
По его словам, собранные в Думе факты "свидетельствуют об имевшей место фальсификации, это очевидно". Касаясь встречи с немецкими парламентариями, Григорьев заявил, что у него сложилось впечатление, что депутаты бундестага "знали или хотя бы подозревали, что есть другая информация" о случившемся в Думе, важно, чтобы они "принимали решения на основе реальной информации, а не дезинформации".
ОЗХО 1 марта опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.
Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Хендерсона, где говорилось, что "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха". В документе отмечалось, что группа специалистов во главе с Хендерсоном провела ряд тестов, имитирующих ситуацию. Эксперты пришли к выводу, что в одном из предполагаемых случаев химатаки следы от предполагаемого удара емкости, в которой якобы было отравляющее вещество, не совпадают с повреждением бетонной крыши на месте происшествия. Анализ второго места, где емкость с газом нашли на кровати в одном из помещений, показал, что клапан баллона остался нетронутым, что невозможно при прохождении через перекрытия потолка.
Военнослужащие сирийской армии
24 мая, 22:17Война в Сирии
Минобороны сообщило о возможных инсценировках боевиками химатак в Сирии
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
Участник видеосъемки в больнице города Дума, 11-летний мальчик Хасан Диаб, и его отец ранее рассказали в беседе с РИА Новости подробности постановочной видеосъемке весной 2018 года. По их словам, детям за участие в постановке тогда раздали печенье. Опрошенные РИА Новости жители Думы не смогли подтвердить факт химической атаки, заявив, что в принципе не слышали и не знают кого-либо, кто пострадал от отравляющих веществ.
810000
Обсудить 0
Война в СирииОрганизация по запрещению химического оружияСирияВ мире
Рекомендуем
Полицейский автомобиль у здания центрального вокзала в Кельне
Эксперт: среди "Белых касок", принятых Германией, могут быть террористы
РИА
Новости
Совещание ОБСЕ по правам человека в Варшаве
ОБСЕ: участникам освещения по правам человека не хватало взаимоуважения
Доминик Рааб
Британия обеспокоена предполагаемой химатакой в Сирии, заявил глава МИД
Учения войск ПВО с участием дивизиона ЗРК С-300 Фаворит
Россия готова вернуться к вопросу модернизации греческих С-300
Лента
новостей
Матвиенко о невыдаче виз: «Вседозволенность США перешла все границы»
Матвиенко предложила решение проблемы виз для участников мероприятий ООН
Президент США Дональд Трамп
Адвокат Трампа заявил, что есть доказательства вмешательства Киева в выборы
Журналист телерадиокомпании Deutsche Welle
Deutsche Welle могут признать в России иностранным агентом
Здание Deutsche Welle в Бонне, Германия
Комиссия Госдумы признала нарушение закона со стороны Deutsche Welle
Береговой ракетный комплекс Бастион
Ряд стран интересуется покупкой комплексов "Бастион", сообщил глава ФСВТС
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке
Зеленский ищет защиты Вашингтона, считает немецкий депутат
Щит с предупреждением о минах у дороги в окрестностях поселка Октябрь Донецкой области
Украинские силовики минируют район участка отвода сил, заявили в ДНР
Беспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии
В Минобороны рассказали, как боевики улучшают дроны для атак на Хмеймим
Главный редактор Крымской газеты Мария Волконская на совещании по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ. 16 сентября 2019
Ряд делегаций в ОБСЕ проявили антироссийский настрой, заявили в МИД
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния