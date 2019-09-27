Берлин не хочет знать правду о "химатаке" в сирийской Думе, считает эксперт

БЕРЛИН, 27 сен - РИА Новости. Власти ФРГ не хотят знать правду о случившемся в сирийском городе Дума, сведения о совершении там химической атаки являются сфальсифицированными, заявил РИА Новости директор Фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев, который провел свое расследование в Сирии.

Ранее он представил в Берлине для журналистов итоги своего расследования о деятельности "Белых касок" в Сирии. По словам Григорьева, он также провел закрытую встречу по данной теме с депутатами бундестага ФРГ.

В апреле 2018 года официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что "все имеющиеся многочисленные доказательства" говорят о том, что за химической атакой в сирийском городе Дума стоят сирийские власти. Он добавил, что "британцы, французы и американцы говорят о собственных доказательствах, мы разделяем их".

Доказательства применения химического оружия в Сирии "ясные и четкие", заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в апреле прошлого года на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

"У меня нет и не может быть представления, о какой информации (властей ФРГ – ред.) идет речь. Очевидно, что она засекречена. Но достаточно побывать в этом доме, в этом подъезде, в этом госпитале в Думе, пообщаться с людьми, которые находились там во время этой якобы имевшей место химатаки и... не пострадали. Хлор не может действовать как избирательная ракета, которая в одной квартире убивает людей, а в других - нет. Опрошенные говорили, что прекрасно себя чувствовали", - сказал Григорьев, предположив, что власти ФРГ "не хотели и не хотят знать правду" о случившемся в Думе.

По его словам, собранные в Думе факты "свидетельствуют об имевшей место фальсификации, это очевидно". Касаясь встречи с немецкими парламентариями, Григорьев заявил, что у него сложилось впечатление, что депутаты бундестага "знали или хотя бы подозревали, что есть другая информация" о случившемся в Думе, важно, чтобы они "принимали решения на основе реальной информации, а не дезинформации".

ОЗХО 1 марта опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.

Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Хендерсона, где говорилось, что "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха". В документе отмечалось, что группа специалистов во главе с Хендерсоном провела ряд тестов, имитирующих ситуацию. Эксперты пришли к выводу, что в одном из предполагаемых случаев химатаки следы от предполагаемого удара емкости, в которой якобы было отравляющее вещество, не совпадают с повреждением бетонной крыши на месте происшествия. Анализ второго места, где емкость с газом нашли на кровати в одном из помещений, показал, что клапан баллона остался нетронутым, что невозможно при прохождении через перекрытия потолка.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.