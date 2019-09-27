2019-09-27T14:16Z
2019-09-27T14:16Z
https://ria.ru/20190927/1559204893.html
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Можно ли пить из-под крана? Как в Москве очищают воду
В Москве на Западной станции водоподготовки действует единственная в России технология очистки воды мембранными блоками. Рассказываем, что это такое и зачем нужно.