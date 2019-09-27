Можно ли пить из-под крана? Как в Москве очищают воду

366

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Москве на Западной станции водоподготовки действует единственная в России технология очистки воды мембранными блоками. Рассказываем, что это такое и зачем нужно.