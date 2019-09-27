Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-27T14:16Z
https://ria.ru/20190927/1559204893.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155920/47/1559204761_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_914d672dea0e7b72c88fa3c2d90fe1a4.jpg
РИА Новости

Можно ли пить из-под крана? Как в Москве очищают воду

14:16 27.09.2019
366
В Москве на Западной станции водоподготовки действует единственная в России технология очистки воды мембранными блоками. Рассказываем, что это такое и зачем нужно.
301000
Москва
Рекомендуем
Кадры совместного полета беспилотника Охотник и Су-57
Новейший беспилотник "Охотник" совершил первый совместный полет с Су-57
РИА
Новости
Кадры запуска крылатой ракеты Оникс с территории Чукотки
Опубликовано видео запуска крылатой ракеты "Оникс" на Чукотке
Хантер Байден
Украинская прокуратура раскрыла подробности расследования дела сына Байдена
Девушка с телефоном
Девушка получила СМС с номера умершего брата
Лента
новостей
Газопровод Opal
В Польше рассказали о последствиях снижения поставок "Газпрома" по Opal
Луна из США будет лечиться в России
Луна из США будет лечиться в России
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 25 сентября 2018
МИД предложил ответ на невыдачу американских виз российским делегатам
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Белоруссии разместить российскую военную базу
Акция Вахта памяти. Вечный огонь в Александровском саду
ВС отказался реабилитировать полковника, перешедшего к нацистам в 1942 году
Андрей Малахов. Архивное фото
Малахов ответил на критику его передачи со стороны МИД Киргизии
Задержание браконьеров из КНДР в Японском море. Съемка ФСБ
Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
МИД прокомментировал скандал в Киргизии вокруг программы Малахова
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк
Секретарь СНБО Украины Александр Данилюк подал в отставку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49Депутаты бундестага призвали "сделать первый шаг" в снятии санкций с России
06:42СМИ: Белый дом ограничил доступ к стенограмме беседы Трампа и Лаврова
06:23Американский беспилотник провел разведку у границ России
05:56Белух из "китовой тюрьмы" грузят на судно для доставки к месту выпуска
05:54В Якутии столкнулись два парома
05:51Эксперт считает, что политика США не изменится после отставки Волкера
05:49СМИ: французский суд запретил называть ребенка именем "Джихад"
05:41Глава Google надеется на "выгодное для всех" соглашение между США и Китаем
05:24Глава НАСА упрекнул Маска за недостаток энтузиазма в пилотируемых полетах
05:23"Экстремальное" уничтожение автомата Калашникова сняли на видео
05:11Глава МИД Сирии не против переноса штаб-квартиры ООН из США
04:58Ведущий "Вечернего Урганта" рассказал о своем "чао" "Уральским пельменям"
04:45В Сирии назвали слухами сообщения о создании турецких военных баз
04:35У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
04:34Глава МИД Сирии завил, что обсудил конституционный комитет с Гутеррешем
04:14Джулиани не хочет давать показания в конгрессе без консультации с Трампом
04:05Друзь прокомментировал свое возвращение в "Что? Где? Когда?"
04:04Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
03:48Источник заявил о важности участия России в проектах типа OneWeb
03:43Эксперт: СК совершенно обоснованно возбудил дело против легионера СС Лациса
Лента новостейМолния