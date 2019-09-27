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РИА Новости

ВСУ за неделю 124 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в Донецке

14:12 27.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЩит с предупреждением о минах у дороги в окрестностях поселка Октябрь Донецкой области
Щит с предупреждением о минах у дороги в окрестностях поселка Октябрь Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Щит с предупреждением о минах у дороги в окрестностях поселка Октябрь Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Украинские силовики 124 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 350 мин и снарядов, сообщил в пятницу заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 116 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"За неделю вооруженные формирования Украины 124 раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Басурин.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 149 артснарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, 209 мин. В результате обстрелов ранен один человек, повреждено около 30 домов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЭдуард БасуринДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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