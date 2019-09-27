ВСУ за неделю 124 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в Донецке

Щит с предупреждением о минах у дороги в окрестностях поселка Октябрь Донецкой области. Архивное фото

Щит с предупреждением о минах у дороги в окрестностях поселка Октябрь Донецкой области

ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Украинские силовики 124 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 350 мин и снарядов, сообщил в пятницу заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 116 раз нарушили перемирие в Донбассе.

"За неделю вооруженные формирования Украины 124 раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Басурин.