ВСУ за неделю 124 раза нарушили перемирие в Донбассе, заявили в Донецке

ДОНЕЦК, 27 сен – РИА Новости. Украинские силовики 124 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 350 мин и снарядов, сообщил в пятницу заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Ранее в ДНР сообщили, что на предыдущей неделе украинские силовики 116 раз нарушили перемирие в Донбассе.
"За неделю вооруженные формирования Украины 124 раза нарушили режим прекращения огня", - сказал Басурин.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 149 артснарядов калибрами 152 и 122 миллиметра, 209 мин. В результате обстрелов ранен один человек, повреждено около 30 домов.