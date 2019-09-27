Матвиенко прокомментировала публикацию разговора Трампа и Зеленского

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Публикация стенограммы телефонного разговора американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского дискредитирует США и нарушает все нормы межгосударственных отношений, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Последние действия (американского - ред.) истеблишмента, в частности, публикация телефонного разговора Трампа и Зеленского, дискредитируют страну, показывают худшие стандарты политической борьбы. Это уже противоречит и здравому смыслу, и всем нормам межгосударственных отношений, международным дипломатическим правилам и так далее", - сказала спикер СФ.
Она считает, что после публикации существенно сократится число глав государств, которые будут готовы разговаривать с Трампом. "Я думаю, что после этой истории с публикацией существенно сократится число глав государств, которые будут готовы разговаривать с президентом Соединенных Штатов. Или это превратится в формальный диалог ни о чем, ведь есть много деликатных вопросов, которые могут обсуждаться строго конфиденциально", - отметила Матвиенко.
В среду Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году. Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дела самого Хантера Байдена.
Демократы начали процедуру импичмента против Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - Байдена. Трамп обвинения отрицает.
26 сентября, 17:45АкцентыЗа себя и за того парня, или Сколько вешать в стенограммах?Ну это ж надо: нанести такой удар по таинствам мировой дипломатии. Это как исповедоваться в рупор. Причем не только за себя, но и за того парня. Тот парень, впрочем, не в претензиях. Правильно. Ему теперь на Трампа не обижаться, а молиться надо. И на его переизбрание тоже.