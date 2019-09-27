Матвиенко выступила против изменения наказания за нарушения на митингах

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не видит необходимости в изменении законодательства о митингах и наказания за нарушение их проведения; по ее словам, требует внимания правоприменительная практика в этой области и, возможно, усиление ответственности за приятие неправомерных решений органами следствия и судами.

"Я не вижу сегодня оснований менять законодательство в этой части. Нам нужен анализ правоприменительной практики, возможно, следует усилить ответственность за принятие неправомерных решений. Я думаю, что в рамках диалога власти и общества мы выправим все это", - заявила Матвиенко в интервью РИА Новости.

Она отметила, что протесты неравнодушных людей вызывает именно вопрос правоприменительной практики. "У нашего народа чувство справедливости – это, знаете, впереди всего. И когда допускают ошибки или следственные органы, или суды, (там тоже есть человеческий фактор), когда назначается не адекватное степени содеянного наказание, это вызывает у наших граждан протест", - сказала спикер Совфеда.

По её словам, это говорит о том, что в России уже сформировалось гражданское общество, что власть находится под общественным контролем, идет диалог.

"Согласитесь, власть слышит гражданское общество, все последнее время это показывает, власть адекватно реагирует", - заявила Матвиенко.

Спикер СФ при этом обратила внимание, что правоохранительные органы, обеспечивающие порядок на митингах, обязаны также соблюдать законодательство.

"Чрезмерное применение силы недопустимо. История с женщиной, которую на митинге ударили в живот, до сих пор во мне сидит. Слов нет. Думаю, как и у многих неравнодушных граждан. Такие действия недопустимы", - заявила она.

Вместе с тем, по словам спикера, так же недопустимо, когда на мирных акциях появляются провокаторы и применяют силу против сотрудников правоохранительных органов.