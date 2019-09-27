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РИА Новости

СФ будет участвовать в возможном уточнении избирательного законодательства

13:35 27.09.2019
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© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Федерации примет участие в донастройке и уточнении избирательного законодательства, если в этом возникнет необходимость, заявила РИА Новости председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
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"Все эти вопросы надо спокойно изучить и обсудить. Совет Федерации тоже будет обязательно в этом участвовать. Если будет необходимость уточнения избирательного законодательства, его донастройки, то, безусловно, это будет сделано", - заверила она.
Вместе с тем, подчеркнула Матвиенко, делать это надо спокойно, "без эмоций, когда страсти улягутся".
"Тогда уже готовить предложения - не затягивая, но и без спешки", - сказала спикер.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 14.30 мск.
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФМосква
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