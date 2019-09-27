СФ будет участвовать в возможном уточнении избирательного законодательства

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Совет Федерации примет участие в донастройке и уточнении избирательного законодательства, если в этом возникнет необходимость, заявила РИА Новости председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

"Все эти вопросы надо спокойно изучить и обсудить. Совет Федерации тоже будет обязательно в этом участвовать. Если будет необходимость уточнения избирательного законодательства, его донастройки, то, безусловно, это будет сделано", - заверила она.

Вместе с тем, подчеркнула Матвиенко, делать это надо спокойно, "без эмоций, когда страсти улягутся".

"Тогда уже готовить предложения - не затягивая, но и без спешки", - сказала спикер.