Аккаунты главы ЯНАО в соцсетях попали в десятку рейтинга "Медиалогии"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Аккаунты главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова вошли в десятку рейтинга самых цитируемых, по версии "Медиалогии", губернаторов, имеющих страницы в социальных сетях.

Глава арктического региона занял восьмую строчку с индексом цитируемости 84,5. Медиарейтинг составлен на основе публикаций и материалов российских средств массовой информации в августе 2019 года.

Самыми цитируемыми постами Артюхова в августе стали посты из поездки за рулем "Лады" по дорогам восточной части округа. Губернатор провел в пути восемь дней, преодолел 1200 километров дорог и посетил 11 населенных пунктов. Всю поездку он вел видеодневник: рассказывал о планах на день, размещал видеоотчеты и сториз с посещения строек и осмотра проблемных мест, вел прямые эфиры своих встреч с жителями. Также глава региона советовался с ямальцами, куда еще нужно заехать и на что посмотреть. За время поездки было опубликовано 16 постов, пять видеотрансляций со встреч с жителями и несколько десятков сториз.

Политолог Станислав Дейнеко высоко оценил активность губернатора в соцсетях. "Деятельность главы региона очень эволюционировала за год с момента прихода на эту платформу (Instagram). Это нормальная, последовательная работа, которую губернатор делает. Прекрасная идея была с поездкой по территории и ее освещением в социальных сетях. То, что он как обычный ямалец проехал эту дорогу и прочувствовал на себе все прелести и недостатки, это, действительно, людей воодушевило, и они дали ему обратную связь в виде лайков и комментариев. Сама по себе форма достаточно выигрышная, позитивная", - сообщил Дейнеко РИА Новости.

Он добавил, что кроме инспекции дорог и объектов, а также общения с чиновниками и дорожниками, Артюхов встречался с местными жителями. "Это было по желанию, люди туда приходили самостоятельно. Они узнавали об этих встречах из аккаунтов губернатора", - отметил собеседник агентства.