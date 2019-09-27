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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

Аккаунты главы ЯНАО в соцсетях попали в десятку рейтинга "Медиалогии"

13:20 27.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. 14 февраля 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сен – РИА Новости. Аккаунты главы Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Артюхова вошли в десятку рейтинга самых цитируемых, по версии "Медиалогии", губернаторов, имеющих страницы в социальных сетях.
Глава арктического региона занял восьмую строчку с индексом цитируемости 84,5. Медиарейтинг составлен на основе публикаций и материалов российских средств массовой информации в августе 2019 года.
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Закончил путешествие на автомобиле по округу в Ноябрьске. За день успел посмотреть многое и пообщаться с местными жителями. ⠀ На встрече с горожанами поговорили о новой поликлинике. В следующем году планируем начать её строительство. Ещё мы полностью закроем потребность в автомобилях скорой помощи. В город вскоре приедут 13 новеньких спецмашин. ⠀ На встрече горожане пожаловались на то, что город медленно сносит расселённые дома. Ваш глава @alekseyromanov89 знает об этой проблеме, и округ поддержал Ноябрьск дополнительным финансированием - этим летом в городе снесут 50 домов, в которых уже никто не живёт. ⠀ Городской парк. Наконец-то я увидел здесь очертания этого большого проекта. Это самый большой парк на Ямале. Он хорош ещё и тем, что здесь красивая природа, интересный рельеф, знаменитые ноябрьские белки) Объект пока не закончен, но по парку уже прогуливаются горожане с детьми - люди наблюдают, как преображается это место, ждут открытия. ⠀ Ещё одно полезное сообщение от ямальцев я получил в Ноябрьске. Люди пожаловались на то, что чиновники недостаточно ответственно подходят к ответам на вопросы. Вижу, как коллеги из муниципалитетов и ведомств общаются с ямальцами под моими постами. Согласен с жителями округа, иногда можно отвечать покороче и всегда только по делу. Но радует, что госслужащие подключились к работе в соцсетях, это очень удобный способ коммуникации с вами, ямальцы. #янао #ямал #ноябрьск #намподороге

Публикация от Дмитрий Артюхов (@artyukhov_da)

Самыми цитируемыми постами Артюхова в августе стали посты из поездки за рулем "Лады" по дорогам восточной части округа. Губернатор провел в пути восемь дней, преодолел 1200 километров дорог и посетил 11 населенных пунктов. Всю поездку он вел видеодневник: рассказывал о планах на день, размещал видеоотчеты и сториз с посещения строек и осмотра проблемных мест, вел прямые эфиры своих встреч с жителями. Также глава региона советовался с ямальцами, куда еще нужно заехать и на что посмотреть. За время поездки было опубликовано 16 постов, пять видеотрансляций со встреч с жителями и несколько десятков сториз.
Политолог Станислав Дейнеко высоко оценил активность губернатора в соцсетях. "Деятельность главы региона очень эволюционировала за год с момента прихода на эту платформу (Instagram). Это нормальная, последовательная работа, которую губернатор делает. Прекрасная идея была с поездкой по территории и ее освещением в социальных сетях. То, что он как обычный ямалец проехал эту дорогу и прочувствовал на себе все прелести и недостатки, это, действительно, людей воодушевило, и они дали ему обратную связь в виде лайков и комментариев. Сама по себе форма достаточно выигрышная, позитивная", - сообщил Дейнеко РИА Новости.
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Как и обещал, коротко о работе в Надыме: ⠀ ⁃ Проехал по строящейся дороге Надым-Салехард. Работы идут, уже построенный участок сделан качественно, хотя окончательно судить рано - поток транспорта по нему пока минимален. Уже по итогам следующего строительного сезона откроем сквозной проезд по трассе; ⠀ ⁃ Посмотрел, как обустраивают набережную Оруджева. Здесь трудятся 114 человек, работают даже ночью. Набережная - центр жизни города, здесь проходят крупные мероприятия, в том числе окружной день оленевода. Нужно сделать её функциональной и современной; ⠀ ⁃ Терминал и перрон аэропорта морально устарели. При этом пассажиропоток растёт. Нужна модернизация и дополнительная техника. Округ готов поддержать финансами, попросил руководство аэропорта подготовить проект в ближайшее время, чтобы как можно раньше начать. #янао #ямал #надым

Публикация от Дмитрий Артюхов (@artyukhov_da)

Он добавил, что кроме инспекции дорог и объектов, а также общения с чиновниками и дорожниками, Артюхов встречался с местными жителями. "Это было по желанию, люди туда приходили самостоятельно. Они узнавали об этих встречах из аккаунтов губернатора", - отметил собеседник агентства.
По его словам, итогом этих встреч стал собранный главой округа список проблем региона, которые необходимо решить. "Результат достоин уважения и внимания со стороны экспертов, коллег", - считает политолог.
Заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов
16 августа, 15:31Ямало-Ненецкий автономный округ
Губернатор ЯНАО призвал застройщиков активнее строить жилье
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Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округОбщество
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