Аккаунты главы ЯНАО в соцсетях попали в десятку рейтинга "Медиалогии"

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Закончил путешествие на автомобиле по округу в Ноябрьске. За день успел посмотреть многое и пообщаться с местными жителями. ⠀ На встрече с горожанами поговорили о новой поликлинике. В следующем году планируем начать её строительство. Ещё мы полностью закроем потребность в автомобилях скорой помощи. В город вскоре приедут 13 новеньких спецмашин. ⠀ На встрече горожане пожаловались на то, что город медленно сносит расселённые дома. Ваш глава @alekseyromanov89 знает об этой проблеме, и округ поддержал Ноябрьск дополнительным финансированием - этим летом в городе снесут 50 домов, в которых уже никто не живёт. ⠀ Городской парк. Наконец-то я увидел здесь очертания этого большого проекта. Это самый большой парк на Ямале. Он хорош ещё и тем, что здесь красивая природа, интересный рельеф, знаменитые ноябрьские белки) Объект пока не закончен, но по парку уже прогуливаются горожане с детьми - люди наблюдают, как преображается это место, ждут открытия. ⠀ Ещё одно полезное сообщение от ямальцев я получил в Ноябрьске. Люди пожаловались на то, что чиновники недостаточно ответственно подходят к ответам на вопросы. Вижу, как коллеги из муниципалитетов и ведомств общаются с ямальцами под моими постами. Согласен с жителями округа, иногда можно отвечать покороче и всегда только по делу. Но радует, что госслужащие подключились к работе в соцсетях, это очень удобный способ коммуникации с вами, ямальцы. #янао #ямал #ноябрьск #намподороге
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Как и обещал, коротко о работе в Надыме: ⠀ ⁃ Проехал по строящейся дороге Надым-Салехард. Работы идут, уже построенный участок сделан качественно, хотя окончательно судить рано - поток транспорта по нему пока минимален. Уже по итогам следующего строительного сезона откроем сквозной проезд по трассе; ⠀ ⁃ Посмотрел, как обустраивают набережную Оруджева. Здесь трудятся 114 человек, работают даже ночью. Набережная - центр жизни города, здесь проходят крупные мероприятия, в том числе окружной день оленевода. Нужно сделать её функциональной и современной; ⠀ ⁃ Терминал и перрон аэропорта морально устарели. При этом пассажиропоток растёт. Нужна модернизация и дополнительная техника. Округ готов поддержать финансами, попросил руководство аэропорта подготовить проект в ближайшее время, чтобы как можно раньше начать. #янао #ямал #надым