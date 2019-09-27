В Киеве людей эвакуируют из здания суда из-за сообщения о минировании

КИЕВ, 27 сен - РИА Новости. Эвакуация людей проводится из Шевченковского районного суда Киева в связи с сообщением о минировании, сообщила в пятницу пресс-служба суда.

"В связи с сообщением о минировании здания... проводится эвакуация работников и посетителей суда. О возобновлении работы суда будет сообщено дополнительно", - сообщила пресс-служба.

С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.