В России могут создать единую систему мониторинга здоровья пилотов

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России может появиться единая система мониторинга состояния здоровья членов экипажа гражданских судов.
"Законопроект позволит создать единую систему мониторинга состояния здоровья членов экипажа гражданских судов и диспетчеров управления воздушным движением", - сказала Голикова на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.
Она пояснила, что будут разработаны порядки обязательного медицинского освидетельствования, проведения предполетного и послеполетного медицинского осмотра членов экипажей гражданских воздушных судов, предсменного и послесменного медицинского осмотра диспетчеров управления воздушного движения.