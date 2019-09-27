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РИА Новости

В России могут создать единую систему мониторинга здоровья пилотов

12:08 27.09.2019 (обновлено: 12:09 27.09.2019)
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CC0 / StockSnap / cockpitСамолет
Самолет
CC0 / StockSnap / cockpit
Самолет. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России может появиться единая система мониторинга состояния здоровья членов экипажа гражданских судов.
"Законопроект позволит создать единую систему мониторинга состояния здоровья членов экипажа гражданских судов и диспетчеров управления воздушным движением", - сказала Голикова на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.
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Она пояснила, что будут разработаны порядки обязательного медицинского освидетельствования, проведения предполетного и послеполетного медицинского осмотра членов экипажей гражданских воздушных судов, предсменного и послесменного медицинского осмотра диспетчеров управления воздушного движения.
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