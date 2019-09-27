В России могут создать единую систему мониторинга здоровья пилотов

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России может появиться единая система мониторинга состояния здоровья членов экипажа гражданских судов.

"Законопроект позволит создать единую систему мониторинга состояния здоровья членов экипажа гражданских судов и диспетчеров управления воздушным движением", - сказала Голикова на Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ.