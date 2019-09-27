В России потребовали от США отказа от практики невыдачи виз дипломатам

МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва требует, чтобы США отказались от "порочной практики" невыдачи виз дипломатам для участия в мероприятиях по линии ООН, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Ряд членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Визы не получили в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации. Также в преддверии недели высокого уровня США отказали в визах части делегации президента Ирана Хасана Роухани.

"Мы исходим из того, что США как страна пребывания штаб квартиры ООН несет перед организацией серьезные обязательства в том, что касается виз для дипломатов. Все это отражено в Соглашении между ООН и правительством США о местоположениях центральных учреждений ООН. К сожалению, США нарушают эти обязательства. Это вызывает и осуждение, и сожаление", - сказал Вершинин.