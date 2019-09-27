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РИА Новости

В России потребовали от США отказа от практики невыдачи виз дипломатам

11:38 27.09.2019
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© РИА Новости / Болат Шайхинов / Перейти в фотобанкДиректор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин
Директор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин
© РИА Новости / Болат Шайхинов
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Директор Ближневосточного департамента МИД России Сергей Вершинин. Архивное фото
МОСКВА, 27 сен - РИА Новости. Москва требует, чтобы США отказались от "порочной практики" невыдачи виз дипломатам для участия в мероприятиях по линии ООН, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Ряд членов делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию, назвала "несостоятельными" ссылки представителей США на то, что ситуация с невыдачей виз носит "технический характер". Визы не получили в том числе глава генерального секретариата МИД России Сергей Бутин, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, переводчики делегации. Также в преддверии недели высокого уровня США отказали в визах части делегации президента Ирана Хасана Роухани.
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"Мы исходим из того, что США как страна пребывания штаб квартиры ООН несет перед организацией серьезные обязательства в том, что касается виз для дипломатов. Все это отражено в Соглашении между ООН и правительством США о местоположениях центральных учреждений ООН. К сожалению, США нарушают эти обязательства. Это вызывает и осуждение, и сожаление", - сказал Вершинин.
По его словам, примеров такого поведения США много, в том числе это касается случаев отказа в визах и о блокировке объектов российской собственности. "Мы требуем, чтобы США отказались от этой незаконной и порочной практики", - подчеркнул высокопоставленный дипломат в интервью "Газета.Ru".
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