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РИА Новости
Ивановская область

В Ивановской области открылось три виртуальных концертных зала

11:00 27.09.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкГорода России. Иваново
Города России. Иваново
© РИА Новости / Варвара Гертье
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ИВАНОВО, 27 сен – РИА Новости. В рамках нацпроекта "Культура" в Кохме, Приволжске и Комсомольске Ивановской области открыты виртуальные концертные залы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Залы оснащены современной техникой, которая позволит жителям городов, в первую очередь, воспитанникам школ искусств смотреть филармонические концерты с участием ведущих творческих коллективов России и зарубежных исполнителей как в режиме онлайн, так и в записи", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на создание трех виртуальных концертных залов в рамках нацпроекта "Культура" в 2019 году Ивановской области выделены средства федерального бюджета в размере 2,2 миллиона рублей.
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