В Ивановской области открылось три виртуальных концертных зала

ИВАНОВО, 27 сен – РИА Новости. В рамках нацпроекта "Культура" в Кохме, Приволжске и Комсомольске Ивановской области открыты виртуальные концертные залы, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.

"Залы оснащены современной техникой, которая позволит жителям городов, в первую очередь, воспитанникам школ искусств смотреть филармонические концерты с участием ведущих творческих коллективов России и зарубежных исполнителей как в режиме онлайн, так и в записи", - сказал собеседник агентства.