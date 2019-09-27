Глава Ставрополья предложил возить на выставки "яблочного слона"

ПЯТИГОРСК, 27 сен - РИА Новости. Губернатор Владимир Владимиров предложил брать с собой на выставки ставшего мемом "яблочного слона" из Ставрополя, которого испортили в День города вандалы, а позже восстановили горожане.

В Ставрополе ко Дню города, который отмечался 21 сентября, на Александровской площади установили несколько арт-объектов, которые быстро пришли в негодность. В частности, жертвой вандалов стал слон, сделанный из яблок. В местном паблике "Регион-26" в соцсети "ВКонтакте" отмечается, что арт-объект, на создание которого, по данным местных СМИ, ушло семь часов, разнесли за несколько минут, обобрав с него все яблоки. В результате от слона осталась только деревянная конструкция и вбитые на нее гвозди. Аналогичная судьба постигла цветочную арку, с которой дети сняли все сено. Кроме того, гости праздника объели крону дерева, сделанную из сахарной ваты.

"Хороший получился в этом году День края и День города Ставрополя. Запомнился выступлением "Стрижей", театральным шествием, выступлениями уличных музыкантов, праздником, который устроили военные, подарив нам копию Знамени Победы. А ещё, к сожалению, прославился историей с "яблочным слоном". Жаль, что с ним так поступили. Надеюсь, от недопонимания, а не от злого умысла", - написал Владмиров в своем аккаунте в Instagram, сопроводив запись популярными мемами со слоном.

По его словам, те, кто разрушил слона, свою ошибку уже поняли, но важнее другое. "Уже на следующий день сотни горожан принесли яблоки и восстановили слона. Спасибо за эту замечательную идею. За то, что откликнулись на призыв и сохранили атмосферу праздника. И большая благодарность всем, кто сумел превратить этот случай в добрую шутку. И подарил нам хорошее настроение", - добавил глава региона.

Владимиров отметил, что многие мемы, действительно, вышли смешные и помогли быстрее загладить неприятный осадок. "Думаю, что теперь наш знаменитый ставропольский слон должен стать постоянным участником всех праздников. И одевать его будем не только в яблоки, но и в хлопок, в лаванду, виноград, клубнику, в наши прекрасные овощные культуры: помидоры и огурцы. Пусть прославляет то, чем гордится родной край. И ездит по выставкам – краевым, межрегиональным, российским и даже мировым", - отметил Владимиров.