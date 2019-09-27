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РИА Новости

Фестиваль экологического и социального кино проходит в России и Норвегии

10:53 27.09.2019
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© пресс-служба Фонда президентских грантовII Международный фестиваль "Северный Характер: Green Screen"
II Международный фестиваль Северный Характер: Green Screen
© пресс-служба Фонда президентских грантов
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В поселке Никель Мурманской области и в норвежском Киркенесе 26 сентября стартовал второй международный фестиваль "Северный характер: green screen". Конкурсные кинопоказы режиссеров из России, Норвегии, Швеции и Финляндии будут идти все четыре дня фестиваля по обе стороны границы, сообщает пресс-служба Фонда президентских грантов.
Кадр из фильма Сестренка
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В 2019 году фестиваль "Северный характер: green screen" проходит в преддверии празднования 75-летия освобождения Финмарка от немецко-фашистских захватчиков. Члены жюри и авторы фильмов уже успели побывать в мемориальном комплексе в Долине Славы Мурманской области и у памятника солдату-освободителю в Киркенесе, где почтили минутой молчания память павших воинов.
"Мы не хотим, чтобы прерывалась связь времен и народов, для нас важно сохранить близкие, теплые, добрые отношения со своими соседями. Именно поэтому возникла идея кинофестиваля, уникального в своем роде, потому что он проходит сразу в двух странах", ‒ рассказала президент кинофестиваля "Северный характер: green screen" Светлана Солдатова.
Зрителей фестиваля ждут три конкурсных показа и насыщенная внеконкурсная программа: просмотр фильмов с участием съемочных групп, выступления музыкантов, открытие выставки. Специальным гостем кинофестиваля стал знаменитый российский режиссер Павел Чухрай – гости и участники смогут увидеть его фильм "Холодное танго" и задать авторам картины свои вопросы.
Завершится фестиваль показом фильма о Второй мировой войне "За что сражались отцы" норвежского режиссера-документалиста Хильде Корсет. Вход на все мероприятия свободный.
В первом конкурсе президентских грантов 2019 года проект "Международный фестиваль экологического и социального кино "Северный характер: green screen" получил 2 млн рублей.
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НорвегияРоссияМурманская областьОбщество
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