Фестиваль экологического и социального кино проходит в России и Норвегии

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. В поселке Никель Мурманской области и в норвежском Киркенесе 26 сентября стартовал второй международный фестиваль "Северный характер: green screen". Конкурсные кинопоказы режиссеров из России, Норвегии, Швеции и Финляндии будут идти все четыре дня фестиваля по обе стороны границы, сообщает пресс-служба Фонда президентских грантов.

В 2019 году фестиваль "Северный характер: green screen" проходит в преддверии празднования 75-летия освобождения Финмарка от немецко-фашистских захватчиков. Члены жюри и авторы фильмов уже успели побывать в мемориальном комплексе в Долине Славы Мурманской области и у памятника солдату-освободителю в Киркенесе, где почтили минутой молчания память павших воинов.

"Мы не хотим, чтобы прерывалась связь времен и народов, для нас важно сохранить близкие, теплые, добрые отношения со своими соседями. Именно поэтому возникла идея кинофестиваля, уникального в своем роде, потому что он проходит сразу в двух странах", ‒ рассказала президент кинофестиваля "Северный характер: green screen" Светлана Солдатова.

Зрителей фестиваля ждут три конкурсных показа и насыщенная внеконкурсная программа: просмотр фильмов с участием съемочных групп, выступления музыкантов, открытие выставки. Специальным гостем кинофестиваля стал знаменитый российский режиссер Павел Чухрай – гости и участники смогут увидеть его фильм "Холодное танго" и задать авторам картины свои вопросы.

Завершится фестиваль показом фильма о Второй мировой войне "За что сражались отцы" норвежского режиссера-документалиста Хильде Корсет. Вход на все мероприятия свободный.